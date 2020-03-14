Ученые нашли планету, где идет «освежающий» дождь из железа. И это еще не самые странные осадки

Список планет с экстремальными погодными условиями пополнила WASP-76b с температурой на поверхности 2,4 тысячи градусов по Цельсию. «Горячие» небесные тела не новость для исследователей космоса, но именно в этом экземпляре есть особенность — там идут дожди… из металла.

В созвездии Рыб, на расстоянии 640 световых лет от Земли, находится необычная планета WASP-76b, которую удалось исследовать с помощью «Очень большого телескопа» (Very Large Telescope) в чилийской пустыне Атакама.

Планета похожа на земную Луну, к своей родительской звезде она обращена только одной стороной, а другая находится в вечной темноте. По этой причине небесное тело является невероятно горячей: температура на ее солнечной стороне поднимается выше 2,4 тысячи градусов по Цельсию.

Оказалось, что такое положение планеты около звезды придает ей необычное отличие: на ночной стороне ультрагорячего газового гиганта идут дожди из капель железа.

Так выглядит орбита WASP-76b.

WASP-76b обнаружили уже давно — в 2013 году. Она крутится в системе звезды, которая в 1,7 раза больше Солнца и в 1,5 раза тяжелее, причем газовый гигант расположен очень близко к ней, получая излучение в тысячи раз превосходящее то, которое получает Земля от Солнца. Планета совершает один оборот вокруг своей звезды за 1,8 земных дня, при этом она находится в приливном захвате, что значит, что на одной ее стороне царит вечный день, а на другой — ночь.

Температуры на обеих сторонах отличаются. На дневной она составляет 2,4 тысячи градусов по Цельсию, что заставляет испаряться все, включая металлы. Ученые выяснили, что на дневной стороне газового гиганта формируются и испаряются металлы, а ветер переносит пары металла на ночную сторону, из-за чего там идут дожди из железа.

Но это далеко не самые интересные осадки, которые бывают в далеких (и не очень) мирах.

Кислотный дождь

Венера считается «сестрой» Земли. Год на планете составляет 225,7 земных суток, но только вращается она в направлении, противоположном вращению других планет. Если бы Венера действительно была «сестрой», то она была бы очень злой и недружелюбной, ведь атмосферное давление на планете в 92 раза больше, чем на Земле. Представьте, что вас в плавках или купальнике погрузили в океан на глубину 900 метров — вот на Венере человек испытает такие же ощущения.

Вся атмосфера Венеры — это один гигантский ураган, а облака — просто куча серной кислоты. Собственно, отправиться на Венеру можно только для того, чтобы почувствовать «освежающий» и невероятный дождь из серной кислоты.

Источник фото: Flickr / Kevin Gill

Алмазный дождь

У Нептуна, Урана, Сатурна и Юпитера самые «богатые» дожди. Именно здесь образуются ливни из алмазов и алмазные айсберги, которые плавают в океанах жидкого углерода.

У Сатурна могут быть самые лучшие условия для этого. Сильные штормы на планете могут приводить к распаду молекул метала в его атмосфере, оставляя атомы углерода в свободном плавании. Впоследствии они начинают падать на поверхность планеты и во время полета превращаются в графит. В конечном итоге под давлением они трансформируются в крошечные алмазы (диаметр меньше миллиметра).

Так мы бы видели нашу Землю, если бы оказались на Сатурне.

Источник фото: NASA

Стеклянный дождь

Недалеко от нашего Солнца находится лазурная экзопланета HD 189733 A b. Температура на ней 930 градусов по Цельсию на светлой стороне и 425 — на темной. Наверное, даже потенциальные инопланетяне облетели бы эту планету стороной, ведь погода на HD 189733 A b смертельна.

Ветры там мчатся со скоростью два километра в секунду или 8,7 тысячи километров в час. Кроме того, без зонтика (очень плотного) туда лучше не соваться, ведь самое необычное явление на планете — дожди. Они состоят из кусочков стекла.

Удивительно, что на планете есть водяной пар, нейтральный кислород и метан. Но к этому всему добавляется еще угарный газ. Человек его не сможет почувствовать, но ощутит головную боль, слабость, сухой кашель и еще много других симптомов. Долгое нахождение там, сами понимаете, фатально.

Источник фото: Wikimedia

Каменный дождь

Жуткая судьба постигла суперземлю COROT-7b в созвездии Единорога. Ее нашли в 2009 году, и тогда она считалась самой маленькой из известных экзопланет — всего в два раза больше Земли. Она расположена очень близко к светилу, обращаясь вокруг него за 20 часов, что делает год на этой планете одним из самых коротких из известных.

На освещенной стороне планеты находится огромный океан из лавы, который образуется при температуре плюс 2,6 тысячи градусов. Это выше температуры плавления большинства известных минералов, а атмосфера небесного тела состоит в основном из испарившегося камня. Поэтому лучше 20 раз подумать, прежде чем планировать полет на раскаленную экзопланету, ведь в случае дождя на вас обрушатся камни.

Так в понимании художника выглядит планета COROT-7b. Вид на местное Солнце живописный, но какова цена этой красоты.