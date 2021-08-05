Осужденные на смерть россияне выйдут на свободу. Без помощи их ждут трудности с адаптацией

В ближайшие два года на свободу могут выйти 11 осужденных на смертную казнь. Этим людям высшая мера была заменена на 25 лет лишения свободы. Правозащитники уверены, что после больших сроков заключенные нуждаются в специальных программах для адаптации. Вот только сомнительно, что россияне захотят оплачивать помощь освободившимся убийцам.

В России выйдут на свободу более десяти человек, приговоренных к смертной казни. Свой суровый приговор они выслушали еще до подписания моратория на смертную казнь в 1997 году. Позже в качестве помилования 11 осужденным высшую меру наказания заменили на 25-летний срок лишения свободы.

По информации ФСИН, практически все эти люди совершили преступления против жизни и здоровья граждан из хулиганских или корыстных побуждений. Два года назад один из таких заключенных вышел на свободу. Еще несколько из них будут освобождены уже через несколько лет.

Мораторий на смертную казнь в России был принят в рамках подписания протокола № 6 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Но документ не был ратифицирован. Однако фактически смертные казни перестали приводить в исполнение, заменяя приговоры на пожизненное заключение.

Мораторий не запрет

Вице-президент Российского подразделения международного комитета защиты прав человека Иван Мельников пояснил «360», что мораторий на исполнение смертных приговоров, по сути, является отсрочкой высшей меры. Саму смертную казнь в России не отменяли.

«Теоретически мораторий можно отменить, в отличие от запрета, записанного в Конституции, например. Но в Уголовном кодексе РФ такой вид наказания, как смертная казнь, существует. К ней приговаривают только мужчин от 18 до 65 лет за особо тяжкие преступления, посягающие на жизнь», — рассказал Иван Мельников.

Он также уточнил, что смертную казнь заменяют пожизненным сроком или лишением свободы на 25 лет при наличии смягчающих обстоятельств. Ими может стать целый комплекс факторов, например, длительное нахождение в заключении, хорошее поведение, отсутствие отягчающих обстоятельств.

Бывшим осужденным нужна помощь

Иван Мельников отметил, что, на его взгляд, очень важно решить, что делать с этими людьми, которые большую часть своей жизни провели в местах лишения свободы. По мнению правозащитника, помимо надзора и административных ограничений, бывшие заключенные к моменту выхода на свободу должны получить какую-то профессию, а также иметь возможность трудоустройства, чтобы себя прокормить и содержать.

«Отдельная тема — это психологи, которые должны работать с осужденным перед их выходом на свободу. Кроме того, у них должна быть возможность обратиться к независимым правозащитникам. Это поможет бывшим заключенным увидеть, что не все против них, что есть люди, которые относятся к ним хорошо», — сказал Иван Мельников.

Адаптироваться будет непросто

Адвокат и правозащитник Владимир Новицкий подтвердил «360», что адаптация после длительной изоляции в тюрьме или исправительном лагере представляет очень большую проблему. Такие люди нуждаются в некотором реабилитационном периоде, который должен проходить в специальных медико-психологических центрах.

«Это нужно для того, чтобы не допустить в том числе и рецидива. К сожалению, такие вещи возможны. В СССР максимальный срок лишения свободы был 15 лет, сейчас в России он увеличился вдвое. Это значительная часть сознательной жизни человека, и адаптироваться на свободе этим людям будет очень непросто», — отметил Владимир Новицкий.

Он добавил, что не знает о существовании каких-либо специальных государственных программ в России по адаптации бывших осужденных. Есть общественные структуры, которые в той или иной степени занимаются данной проблематикой. По мнению Владимира Новицкого, после длительного пребывания в заключении людям требуется и психологическая, и материальная поддержка.

Убийца остался убийцей

У большинства бывшие осужденные за особо тяжкие преступления не вызывают желания оказать помощь. И это неудивительно. Например, только сегодня стало известно о кровавой бойне в селе Джирим Ширинского района Хакасии. Была зверски убита семья Хнычевых. По мнению следователей, кровавую расправу устроил 36-летний местный житель, который только освободился после 18 лет заключения. В прошлый раз он зарезал двух женщин, мать и дочь, а потом поджег их дом.

Не стоит забывать и о скопинском маньяке, который после освобождения пообещал навестить своих жертв.

Однако стоит отметить, что бывают и счастливые истории: осужденному в 1991 году к высшей мере мужчине изменили наказание на 25 лет заключения. Полностью отбыв этот срок, он вышел на свободу, вернулся к семье и ведет спокойную жизнь, рассказали «Известия».