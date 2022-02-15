Острова Кука — архипелаг к северо-востоку от Новой Зеландии. Это была одна из последних населенных территорий, переживших пандемию без коронавируса. Помогли жесткий карантин и вакцинация почти всего населения. Страна вышла из режима полной изоляции лишь месяц назад, и теперь там обнаружили первое заражение. Их может быть больше.

Первое заражение

Премьер-министр Островов Кука Марк Браун сообщил о первом случае заражения коронавирусом в стране. Ковид нашли у туристки, прибывшей международным рейсом из Новой Зеландии 10 февраля.

«Хотя она была бессимптомной, она дала положительный результат всего через несколько часов. По делу вынесен приказ об изоляции. Заболевшая путешествует с двумя людьми, и все они пробудут в изоляции до тех пор, пока не перестанут давать положительный результат на COVID-19», — передал The Guardian слова Брауна.

Ранее премьер предупредил, что в стране может быть тихая передача ковида после того, как выяснилось, что другой путешественник дал положительный результат по возвращении в Новую Зеландию. На Островах Кука он был с 31 января по 8 февраля. Вероятно, в стране он уже был заразен и вполне мог передать вирус.

После этих новостей сотни людей во вторник, 15 февраля, направились в центры тестирования на ковид, чтобы отследить любую возможную передачу вируса. Министерство здравоохранения сообщило, что пока 31 человек, кто потенциально мог заразиться коронавирусом, дал отрицательный результат.

Паники нет

Острова Кука — это небольшая страна с населением около 18 тысяч человек и популярное место для отдыха. С начала пандемии правительство приняло все меры предосторожности, включая запрет на полеты на внешние острова, чтобы сдержать любую возможную передачу коронавируса. Из режима полной изоляции страна вышла лишь месяц назад.

По словам Рашнила Кумара, редактора национальной газеты Cook Islands News, несмотря на то, что это первый случай, паники нет.

«Люди спокойные и собранные. Может быть, если бы этот случай обнаружили раньше, все было бы иначе. Но люди подготовились и соблюдают социальную дистанцию, носят маски и принимают меры предосторожности. Также помогает очень высокий охват вакцинации», — сказал он.

Официальные данные показывают, что 99,6% из примерно 17 тысяч человек в возрасте от 12 лет и старше, проживающих на островах, полностью привиты, а 70% из них получили ревакцинацию. Неделю назад в стране выпустили вакцины для детей от пяти до 11 лет и открыли все школы.

Кумар сказал The Guardian, что некоторые родители выразили обеспокоенность по поводу того, что школы оставили открытыми после обнаружения ковида. Однако большинство не видят в этом проблемы. К тому же велика вероятность того, что коронавирус у большинства населения пройдет бессимптомно.

Премьер-министр страны также сохранил оптимистичный настрой. По его словам, большой процент вакцинированных людей дает существенную защиту от серьезного течения ковида.