Остров невезения. Кипр потеряет статус главного российского офшора

Минфин России объявил о прекращении действия соглашения с Кипром об избежании двойного налогообложения. Диалог между странами не задался. Москва предлагала ввести налог в 15% на уходящие на остров дивиденды и проценты. В ответ Никосия привела свой вариант решения вопроса. Однако Минфин заявил, что предложение Кипра только увеличит безналоговый вывод денег из России.

Правила офшора

Действующее сегодня налоговое соглашение с Кипром очень привлекательно как для простых граждан, так и для бизнеса. При выводе дивидендов из России, налоговые резиденты острова платили от пяти до 10% налога, а при выводе процентов по займам налоговая ставка была нулевой. На предложение Москвы поднять налог на все выплаты до 15% Никосия отказалась.

«Партнеры пытались максимально размыть эффект от инициативы для российской казны различными исключениями», — заявили в Минфине.

В этой связи ведомство приняло решение о прекратить действие соглашения с Кипром. Соответствующий федеральный закон внесут на рассмотрение в Госдуму.

За время действия соглашения между Россией и Кипром российские компании вывели из страны в 2018 году более 1,4 триллиона рублей, а в 2019 — более 1,9 триллиона рублей.

В случае прекращения соглашения бизнесу и простым гражданам придется платить 15% налога на дивиденды и 20% за роялти и проценты по займам. Таким образом выводить средства на Кипр будет просто не выгодно. Проще оставить их в родной стране.

Президент России Владимир Путин в конце марта в своем обращении к гражданам предложил поднять налог до 15% на все дивиденды и проценты, которые выводятся из России на зарубежные счета.

Он напомнил, что именно по такой ставке платят налог физические лица, которые не являются налоговыми резидентами России. В частности, Путин призвал скорректировать действующие соглашения о двойном налогообложении с самыми популярными странами. При этом с теми государствами, которые не захотят пересматривать условий он предложил разорвать договоры. Все дополнительные доходы пойдут на выплаты семьям с детьми и безработным.

Всего у России около 100 соглашений об избежании двойного налогообложения с разными странами. Туда не входят популярные офшоры, такие как Каймановы острова, Бермуды или Сейшелы. При попытке вывести деньги в эти юрисдикции россиянам придется платить налоги по максимальным ставкам.

Финал налоговой оптимизации

Россия начинает отсекать от себя такие зоны с низким налогом. Но это решение по большей части повлияет не на государство, а на граждан, которые использовали Кипр для оптимизации налогообложения. Таким мнением поделился с «360» аналитик финансовой группы «Калита-Финанс», эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский.

Он пояснил, что раньше российские предприниматели могли зарегистрировать кипрскую компанию по определенным параметрам, чтобы попасть под льготы государства и при помощи своей фирмы уходить от налогов.

Дальше они заявляют себя кипрскими резидентами: «В России мы не платим налоги, потому что у нас двойное налогообложение. На Кипре мы не платим налоги, потому что у нас льготы». Дмитрий Голубовский Эксперт по финансовым рынкам.

По словам эксперта, в основном на Кипр выводилось роялти за использование зарегистрированных на острове товарных знаков и интеллектуальной собственности. Популярными были и схемы по оптимизации кредитов.

«Кипрская компания, которая уже получила прибыль в России давала эти деньги в кредит российскому бизнесу. Дальше по этому же кредиту шли по процентам налоговые вычеты. Сейчас все эти схемы будут просто ликвидироваться», — пояснил Дмитрий Голубовский.

Он отметил, что вкладчикам кипрских банков бояться нечего. Валютные вклады не облагаются налогом. Но при любой покупке ценных бумаг через кипрскую компанию придется заплатить налог по российскому закону.

«Вы никак от этого не уйдете. Вне зависимости от того как и во что вы инвестируете. Если что-то будет признаваться и иметь статус ценной бумаги, вы будете платить налог по российскому закону с учетом валютной переоценки. То есть у вас базовый актив — это рубль и на него все будет пересчитываться. К примеру, вы купили евробонды за доллары. Ничего не заработали, потому что рубль подешевел. Еще и заплатите налог», — рассказал Дмитрий Голубовский.

Альтернативные пути

Рынок офшорных услуг очень конкурентный и на смену Кипру просто придут другие юрисдикции, которых много в той же Европе, считает Дмитрий Голубовский. На первом месте находятся несколько швейцарских кантонов. Если интересует сохранение анонимности, то для открытия офшорного счета можно поехать в Лихтенштейн. Главный бонус — это зона действия швейцарского франка, а значит, что те же власти США не смогут отследить транзакции с вашего счета.

По опыту крупных IT-гигантов Google и Apple оптимизировать свои налоги можно в Люксембурге. Количество офшорных зон в Европе больше, чем можно себе представить. Они предоставляют одинаковые услуги, но с большей или меньшей степенью раскрытия информации о клиенте.

По мнению эксперта, Кипр свой статус офшорной гавани потеряет. Предприниматели просто перерегистрируют свои фирмы в других юрисдикциях и продолжат жить и работать как прежде. Те, кто постоянно живет на Кипре перенесут свою операционную деятельность в другую страну, но останутся резидентами островного государства.

Дмитрий Голубовский отметил, что на место Кипра просто придут новые юрисдикции и правильное решение по ограничению возможностей не платить в российскую казну ни к чему не приведет. Выход он видит в изменении и отслеживании финансовых потоков внутри страны.

«Их нужно обрубать прямо на границе. ЦБ видит все эти трансграничные транзакции и он может облагать налогом даже по факту вывода средств из страны. Вы выводите деньги из страны и не можете предъявить основания, на котором вы их выводите, 13% заплатите и все» — заявил Дмитрий Голубовский. Но при этом эксперт подчеркнул, что это метод достаточно радикальный, и к нему пока готовы не все.