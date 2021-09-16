Осторожнее с обнаженкой. Фотографы лишились аккаунтов в Instаgrаm после съемок модели

Фотограф Виктор Корнеев заявил, что у него заблокировали три аккаунта в Instagram. Та же история произошла еще с 10 его коллегами. По словам Корнеева, за этим стоит молодой человек модели Насти Берс, которую он и другие фотографы раньше снимали.

Обнаженные фото и новый бойфренд

Среди пострадавших от блокировок оказались Виктор Корнеев и его друг Роман Филиппов, известный по фотосессии с участием дворника из Уфы Юрия Ветлугина. Причем Филиппов, как он сам рассказал «360», не имеет отношения к Насте Берс, а просто хотел поддержать друга и выложил пост.

«Вчера заблокировали мой третий аккаунт и два аккаунта Ромы Филиппова, который вел съемку про дворника в Уфе. Это мой друг, он разместил на Pikabu пост, помог мне с оглаской, и его два больших аккаунта тоже заблокировали», — рассказал Корнеев.

По словам Корнеева, история началась в начале августа. Тогда стали блокировать аккаунты нескольких фотографов. Выяснилось, что заблокированные люди имели отношение к модели Насте Берс. Все они снимали ее обнаженной. По мнению Корнеева, этот факт не понравился ее богатому молодому человеку. Фотограф предположил, что именно возлюбленный модели купил боты, которые нажаловались на профили, чтобы их заблокировали.

«Мы допускали, что Настя именно про блокировки не знала. Но после наших с ней разговоров блокировки других людей продолжились и не знать она уже не могла. Все съемки с ней, естественно, были по общему согласию», — заявил Корнеев.

По его словам, изначально Берс сама предложила ему сделать фотосессию. Фотограф добавил, что пострадал человек, который снимал «с ней коммерцию для ресторана», — он тоже был заблокирован. В такой же ситуации оказался визажист, который когда-то красил Берс для съемки в журнале. Сайт этого издания тоже какое-то время не работал, но его удалось восстановить.

«Самое главное, что до этой истории мы довольно хорошо общались, а одна из пострадавших — хорошая ее подруга», — добавил он.

При этом фотограф уточнил, что никого из заблокированных не просили удалять обнаженные фото модели из соцсетей. Причем этот вопрос он лично обговорил с Берс еще две недели назад, когда она попросила удалить ее снимки с сайта Patreon.

Восстановление аккаунтов

Фотограф рассказал, что он с коллегами связывался с Берс и высказывал возмущение из-за этой истории. Пострадавшие заявили ей, что сделают эту историю достоянием общественности. После этого Корнееву и другим людям из творческой команды, работавшей с моделью, стали поступать звонки с угрозами и требованием записать извинения перед Берс.

Дело не только в угрозах. Блокировка Instagram для Корнеева означает потерю большой части заработка. Из Instаgrаm к нему приходило 80% заказов. Корнеев заявил, что он и его знакомые оказались в безвыходной ситуации.

«По сути, все доказательства для обращения в полицию косвенные», — посетовал он.

По его словам, огласка — единственное, что может помочь им в этой ситуации. Корнеев написал большой пост, в котором призвал всех неравнодушных помочь с распространением информации.

Роман Филиппов сказал «360», что пока не ясно, что будет с заблокированными аккаунтами.

«Есть люди, которые профессионально занимаются восстановлением аккаунтов», — пояснил он. По его словам, специалисты говорят, что возможность восстановить аккаунты есть, но никто 100% гарантии не дает.

Роман Филиппов известен не только в кругах фотографов. Благодаря его фотосессии дворник из Уфы Юрий Ветлугин, оставшийся без денег из-за мошенников, не только поправил свое состояние, но и стал рекламной моделью. Снимки Филиппов выложил на своей странице в Instagram, чем привлек внимание специалистов. Поэтому для него страница в социальной сети не только способ заработка, но и возможность изменить жизнь человека.