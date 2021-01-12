Самое дикое наследие наркобарона Пабло Эскобара продолжает терроризировать Колумбию. Привезенные им в 1980-х годах для собственного зоопарка бегемоты размножились и стали самым крупным инвазивным видом в мире. Десятки огромных животных сейчас бродят к северу от Боготы, столицы страны.

У правительства страны нет возможности контролировать их поголовье. Как пишет The Washington Post, занимаются ими только экологи. Прямо скажем, с переменным успехом. Как сообщил изданию руководивший в 2013 году программой стерилизации бегемотов исследователь из регионального экологического агентства Cornare Дэвид Эчеверри Лопес, кастрировать бегемота не так просто, как кажется. По его словам, это почти титаническая задача. Животное необходимо успокоить мощной дозой транквилизатора для слонов и найти органы, которые, собственно, и являются объектом охоты.

У самцов бегемотов есть органы, которые ученые вежливо называют «пространственно-динамическими семенниками» (их гениталии выдвигаются и могут прятаться в отверстии, называемом паховым каналом). Обнаружить репродуктивные органы самок оказалось еще сложнее. Вернее, по словам Эчевери, сделать этого так и не удалось.

Местные жители считают бегемотов неофициальным талисманом, и не особенно стремятся помогать ученым. В Африке же к ним относятся настороженно, они чаще других млекопитающих нападают на людей и хорошо известны склочным нравом.

Экологи Колумбии бьют тревогу — к 2040 году их поголовье достигнет почти полутора тысяч, а наносимый ими вред не получится контролировать. В естественной среде бегемоты живут в условиях долгого сухого сезона, по соседству с крупными хищниками. В Колумбии естественных угроз для них нет, и она стала настоящим раем. Они вольно пасутся на вечно зеленых лугах, а в остальное время греются в водах реки Магдалена и ближайших озер.

Исследование озер, населенных бегемотами, в 2020 году показало, что питательные вещества в фекалиях животных подпитывают огромное количество бактерий и водорослей. Это снижает содержание кислорода в воде, делая ее токсичной для рыб.

«Мы наблюдали, как уровень кислорода приближается к уровню, при котором рыба начинает подниматься брюхом», — сказал Джонатан Шурин, эколог Калифорнийского университета в Сан-Диего.

Самым разумны выходом, несмотря на ожесточенное сопротивление зоозащитников, видимо, является выбраковка.

Разумеется, можно отлавливать, с большим трудом и немалой опасностью, животных размером с четырехдверный седан. Но их некуда вывозить. Ни один африканский зоо или национальный парк не пожелал принять популяцию бегемотов с загадочным происхождением и неизвестным поведением.

«Я много лет работал, чтобы оценить ситуацию и найти ее решение, но проблема возникает снова и снова. Единственное, что меняется, — это количество бегемотов», — сказал изданию Эчевери.

Пока власти Колумбии раздумывают над проблемой, время уходит.