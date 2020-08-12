О чем речь

Поправки к закону распространяются на детей в возрасте от 15 до 17 лет. Раньше, если врачи, психологи или медицинские работники обнаруживали какие-либо проблемы у подростков со здоровьем или психикой, они не могли это никому рассказать. Это являлось врачебной тайной.

Новые поправки разрешают специалистам раскрывать такие данные. Кроме того, родители могут и сами запросить эту информацию. Для этого им не потребуется согласие своего ребенка.

Зачем это сделали?

По словам одного из автора законопроекта члена Совета Федерации Татьяны Кусайко, данные поправки устраняют «правовую коллизию». Согласно Семейному кодексу, родители несут ответственность за состояние здоровья и воспитание своих детей. Однако в то же время федеральный закон с 15 лет дает подросткам право иметь секреты от родителей о своем здоровье.

«Это не совсем правильно. К сожалению, иногда бывают ситуации, когда в 15 лет — это пубертатный период, не вполне адекватно и правильно можно оценить свое состояние здоровья», — заключила Кусайко в разговоре с «360».

Другой автор проекта член Совета Федерации Андрей Кутепов поделился, что согласно статистике только 23% детей доверяют родителям. Он отметил, что в возрасте 14-18 лет подростки проходят очень опасный период своей жизни.

«Пробуют алкоголь, наркотики, получают травмы, в том числе и в результате каких-то конфликтов в классе, о которых дети не рассказывают родителям, вступают в половые отношения и так далее», — пояснил он.

По его мнению, если родители своевременно будут узнавать информацию — это позволит предотвратить тяжелые последствия.

Психолог, доктор наук Андрей Зберовский также поддержал инициативу. Он отметил в разговоре с «360», что разговоры и просьбы об отмене медицинской тайны для подростков были уже давно.

В качестве примера он привел случаи многолетней практики, когда школьники или студенты вузов сдавали медицинские анализы, и они показывали наличие наркотических веществ или серьезных половых заболеваний. В итоге врачи узнавали об опасности для детей, но ничего не могли сделать. Они не могли никому сказать, потому что были связаны врачебной тайной, а подростки к лечению подходили несерьезно.

«Это стоило жизни нескольким многим десяткам тысячам российских подростков. К сожалению, подросток до 18 лет очень часто не имеет соответствующего интеллектуального потенциала и социальной ответственности для того, чтобы самому реагировать на свои диагнозы», — заключил он.

Как это скажется на подростках?

По мнению авторов инициативы, это никак не скажется на психологическом состоянии детей. Они считают, что родитель обязан знать информацию о своем ребенке, потому что до его совершеннолетия несете за него ответственность. Кроме того, это должно облегчить детям жизнь.

«Когда есть возможность что-то скрыть — это отрицательно воздействует на психику ребенка. Поэтому родителям нужно знать, чем живет ребенок, каково состояние его здоровья и что его беспокоит», - подытожила Кусайко.

Вместе с тем в русскоязычном Twitter набирает популярность хештэг #ВернитеВрачебнуюТайну. Большинство подростков выступили против законопроекта. Они считают, что это лишь усугубит ситуацию детей, которые теперь вообще перестанут обращаться за помощью к специалистам.