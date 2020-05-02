Остаться дома и не поругаться с семьей. Психолог объяснил, как не дать самоизоляции рассорить вас с близкими

Ограничительные меры, самоизоляция с постоянным нахождением в квартире, информация о количестве новых жертв пандемии — все это негативно сказывается на душевном покое каждого человека. Как следствие это может привести к настоящей психологической усталости, когда физически человек здоров, но желание что-либо делать отсутствует.

Как выйти из состояния уныния, «360» рассказала врач-психиатр Ольга Сиволдаева. Специалист напомнила, что в самоизоляцию все жители страны пошли осознанно и понимали, что именно их может ждать от постоянного нахождения дома.

Если раньше члены семьи обычно встречались только по вечерам, когда родители приходили с работы, а дети — из садика или школы, то теперь все находятся в одном месте 24 часа в сутки.

Нужно привыкать к семье, к друг к другу заново. Это большая работа. Нужно стараться контролировать свою избыточную эмоциональность Ольга Сиволдаева врач-психиатр.

По словам Ольги Сиволдаевой, для выхода из ситуации можно составить график определенных домашних дел. К примеру, выход в магазин или прогулка с домашним питомцем. Все члены семьи могут делать это по очереди. Это позволит каждому получить время на то, чтобы остаться наедине с самим собой.

Если в случае семейных людей ощущается нехватка одиночества, то для тех, кто живет один, ситуация прямо противоположная. Им нужно социальное общение. Этот вопрос тоже можно решить.

«Если есть поблизости пожилые люди, соседи. Можно предложить сходить для них в аптеку, принести необходимые препараты. В любом случае нужно быть с кем-то рядом и при этом сохранять наши режимные условия, которые у нас есть», — поделилась эксперт.

Для того, чтобы не впасть в уныние и апатию, лучше соблюдать свой рабочий распорядок дня и придерживаться тех ритуалов, к которым мы привыкли в обычные рабочие дни. Это определенные последовательные действия, которые мы совершаем, когда собираемся на работу.

К примеру, приятная музыка, приготовление кофе, возможно, совместный завтрак с семьей. Это даст возможность организму понять, что в жизни ничего особенного не изменилось.

При этом желательно формировать какие-то новые ритуалы, потому что наступает рабочее время, но мы же дома находимся. Это время для самозанятости: можно учить стихи, вспомнить свои забытые хобби, взяться за шитье или выучить иностранный язык Ольга Сиволдаева врач-психиатр.

При этом она отметила, что сложнее всего в самоизоляции детям. Им невозможно объяснить, почему им нельзя играть с друзьями и выходить надолго на улицу. Также с ними нужно играть дома. Это займет и взрослых, и самих детей.

Обилие негативной информации, которое сейчас поступает из-за распространения коронавирусной инфекции, нужно дозировать. К примеру, договориться с членами семьи, кто какие программы по телевизору будет смотреть.

«Есть люди, которые очень восприимчивы к информации, к чьим-либо мнениям, но можно отметить одну вещь: психозов не наблюдается», — рассказала психиатр и отметила, что если вы все-таки внушаемы, то лучше ограничить себя прослушиванием или чтением новостей один раз в день. Лучше получать сжатый, но полный объем информации, чтобы понимать, что происходит в мире. И ни в коем случае себя не накручивать.