Остановка Запорожской АЭС предотвратит мировую катастрофу. Украинцам придется топить дровами, но риск того стоит

Минобороны РФ допустило остановку работы Запорожской атомной электростанции, если ВСУ продолжат ее обстреливать. Это позволит уменьшить масштабы катастрофы при попадании в реакторы украинских снарядов. Но без электричества с ЗАЭС Украине придется нелегко.

Российские военные рассматривают возможность остановить работу Запорожской АЭС и законсервировать производство, если ее обстрелы не прекратятся. В так называемый холодный резерв выведут оставшиеся в работе пятый и шестой энергоблоки, что приведет к полной остановке работы АЭС, сообщили в Минобороны.

Единственно верный выход

Физик-ядерщик, член программы по безопасности радиоактивных отходов Российского социально-экологического союза Андрей Ожаровский объяснил «360», что остановка реакторов Запорожской АЭС оправдана с точки зрения безопасности. Более того, консервацию ЗАЭС эксперт назвал единственно правильным решением, пока боевые действия в регионе не прекратятся.

Когда реакторы находятся в состоянии выработки электроэнергии — в так называемом горячем состоянии, — температура воды в них достигает 300 градусов, а давление — 16 мегапаскалей.

При повреждении первого контура реактора и его трубопроводов значительная часть — 20-25% — содержимого реактора просто выплевывается в атмосферу, и получаются условия для распространения на сотни километров Андрей Ожаровский физик-ядерщик.

Если же реактор остановить, перевести в холодный режим, давление падает, а вода охлаждается до комнатной температуры. Попадание бомбы в неработающий реактор тоже повлечет за собой критические последствия, но их масштабы будут существенно меньше.

«Его разрушение тоже приводит к радиационной катастрофе, выходу радионуклидов в окружающую среду. Но, во-первых, их количество меньше, во-вторых, радиус разлета меньше. Можно предположить, что это несколько сотен метров — как при попадании снаряда в обычный склад удобрений», — подчеркнул Ожаровский.

Украинцы останутся без света

Из шести реакторов на Запорожской АЭС в последний месяц работали два. А 18 августа глава области заявил, что сейчас работает только один. Это объясняется тем, что значительная часть предприятий Украины, которые потребляли электроэнергию с ЗАЭС, повреждены и не работают.

Работу последнего реактора сохраняют как для поддержания работы АЭС, так и для распределения энергии — в том числе на территории Украины. Основной ущерб, по мнению Ожаровского, от возможной остановки АЭС придется на простых украинцев, которые останутся без электроэнергии.

Есть вероятность того, что в случае отключения ЗАЭС пострадают потребители электроэнергии. Но, мне кажется, что этот ущерб стоит того, чтобы минимизировать возможные последствия радиационной аварии Андрей Ожаровский.

Украинский политолог и экономист Александр Дудчак добавил в беседе с «360», что сейчас отключение Запорожской АЭС будет не таким критичным, как могло быть несколько месяцев назад, потому что многие предприятия на Украине просто закрылись или перестали существовать.

«Украина потеряла огромное количество предприятий, и еще 10 миллионов человек покинули страну за последние полгода, так что [отключение ЗАЭС] не станет катастрофой», — сказал он.

Однако проблема нехватки энергоресурсов предстоящей осенью и зимой в любом случае встанет перед Украиной — и потеря Запорожской АЭС может иметь очень серьезные последствия в долгосрочной перспективе. Украине, по мнению Дудчака, пора подумать о том, чем люди заменят электричество и газ с наступлением холодов.

«Можно дрова рубить, конечно, но не всю же Украину можно обеспечить карпатскими лесами. Я давно говорю, что уже надо покупать буржуйки и распределять между жителями многоквартирных домов тополя, которые вдоль дорог растут, чтобы знали, кому что пилить на эту зиму», — заключил он.