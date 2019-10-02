Остановка на час. Парковки у школ и больниц хотят сделать бесплатными и недолгими

Депутаты Госдумы предложили запретить платные парковки у социально значимых объектов: больниц, школ, дворцов спорта. Как сообщил «360» один из авторов законопроекта Андрей Диденко, бороться со злоупотребляющими бесплатными стоянками водителями можно будет с помощью ПДД и штрафов.

Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев, председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, глава комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко и депутат Андрей Свинцов внесли на рассмотрение парламентариев законопроект о запрете платных парковок у социально значимых объектов.

Сейчас муниципальные власти могут запретить платные стоянки возле спортивных объектов, образовательных и медицинских учреждений, организаций культуры и зданий органов, предоставляющих государственные и муниципальные услуги гражданам. Но этого не делают, ведь парковки — один из способов пополнить бюджет.

«Учитывая важность обеспечения доступа к объектам, <…> полагаем, что на территориях, непосредственно прилегающих к объектам социальной инфраструктуры, платные парковки должны быть запрещены», — отмечается в пояснительной записке.

Ограничение времени

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Координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов заявил «360», что автолюбители давно предлагали делать возле школ и больниц бесплатные стоянки с ограничением по времени размещения.

«В этом случае можно полностью отменять плату и администрировать время нахождения машины на стоянке. Такая схема показала свою эффективность во многих городах Европы. Где-то можно стоять не больше часа, и ни за какие деньги вы не сможете продлить время парковки», — пояснил Шкуматов.

В России же платные парковки забиты машинами каршеринга, автомобилями чиновников, за которые платит бюджет, и тех, кому несложно выложить 380 рублей за час стоянки. По мнению Шкуматова, это полностью убивает идею с регулированием трафика и нагрузки на автостоянки. Из-за этого в случае принятия законопроекта водители начнут заполнять парковки у соцобъектов, а посетителям по-прежнему, придется искать места на платных стоянках.

ПДД в помощь

В беседе с «360» Андрей Диденко пояснил, что правила дорожного движения регламентируют особенности парковки у социально значимых объектов, в том числе в рабочее и нерабочее время, для посетителей и других водителей. С их помощью, считает он, можно контролировать возможные злоупотребления со стороны автовладельцев и объем машин, стоящих у поликлиник или детских садов.

«Если задача стоит, чтобы парковочные места у социальных объектов были, то вряд ли эффективной будет мера по введению платных стоянок. Логика, по которой для получения медуслуги машину нужно оставлять на платной парковке, не выдерживает никакой критики», — подчеркнул парламентарий.

Если, добавил он, депутаты сочтут, что установки на парковках соответствующих знаков недостаточно, то ко второму чтению законопроекта можно будет проработать дополнительные механизмы борьбы со злостными нарушителями. Например, ввести штрафы для тех, кто будет оставлять на стоянках машины, приезжая на работу, а не для получения образовательной или медуслуги.

Член думского комитета по транспорту и строительству Дмитрий Ионин инициативу коллег одобрил. По его мнению, эксперименты с платными парковками привели лишь к перераспределению финансовых потоков, не уменьшив количество машин в центре. Поэтому нужно только приветствовать любые послабления в этом направлении, в том числе появление бесплатных стоянок у соцобъектов.

«Одно дело, если строятся отдельные платные парковки, которых раньше не было. И другое, если действующие общественные пространства, которые раньше были для граждан бесплатными, были созданы за счет их налогов, становятся вдруг платными — это вообще неправильно», — заключил Ионин.