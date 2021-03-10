«Остановите Twitter, я сойду». Пользователи превратили в мемы замедление соцсети

10 марта Роскомнадзор начал замедлять работу социальной сети Twitter. Такое решение ведомство приняло из-за неоднократных нарушений российского законодательства и отказов удалять запрещенную в стране информацию. В результате действий РКН скорость работы соцсети упала на всех мобильных и половине стационарных устройств. Пользователи уже превратили это в мемы. Собрали самые интересные и смешные шутки.

Однако проблемы в работе Twitter заметили не все пользователи. Пошутить про замедление решили и знаменитые стендап-комики, а также известные компании.