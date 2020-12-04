Власти США снова хотят заморозить строительство «Северного потока — 2», чтобы продавать в Европу свой газ. На этот раз санкции обещают вводить против тех, кто содействует России в строительстве. Но политологи сомневаются в том, что это помешает завершить газопровод.

Конгресс США утвердил оборонный бюджет на 2021 год. В нем не последнюю роль играет расширение санкций в отношении российских газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

Основной удар в этом варианте санкционного проекта придется на различные международные компании, которые отвечают за страховку и сертификацию газопровода, — без них строительство не может быть завершено. Кроме того, пострадают и компании, работающие над модернизацией или установкой дополнительного оборудования на судах, которые участвуют в строительстве «Северного потока — 2».

При этом за президентом США все же оставляют право отказаться от применения санкций к некоторым лицам в частных случаях — «если это отвечает национальным интересам США».

Старая история

Ничего нового очередной санкционный проект не предусматривает, уверен ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Основной упор сделан на то, что иностранные компании должны отказаться от сотрудничества с Россией в строительстве этого газопровода, а это они сделали еще в прошлом году.

«Для „Северного потока — 2“ это ничего не меняет. Ровно год назад была совершенно аналогичная ситуация, но тогда они (санкции — прим. ред.) просто более общего характера были. На самом деле даже санкции прошлого года это все подразумевали», — сказал он.

Для тех компаний, которые нарушают волю США и попадают под экономические санкции, среди прочего закрывается возможность долларовых транзакций. Но основной участник строительства «Северного потока — 2» сегодня — «Газпром», который, по словам Юшкова, и так работал только на российских рынках или по заказу России, а все расчеты вели только в рублях.

Более того, сейчас одним из основных пунктов американских санкций является то, что России якобы отрезают возможность модифицировать и обновлять суда — участники строительства с помощью западных компаний. Но и здесь, уверен Юшков, США не все продумали.

«Заранее на суда санкции ввести нельзя, а когда они пойдут достраивать, они будут уже модернизированными, уже готовыми к работе. А в чем тогда смысл этого запрета? В дальнейшем это может усложнить жизнь, но газопровод уже будет достроен», — заявил он.

Угроза есть?

Генеральный директор Центра развития региональной политики (ЦРРП), политолог Илья Гращенков же настроен менее оптимистично. Новый виток санкций он называет элементом гибридной войны против России.

«На самом деле у России почти нет своих судов для укладки труб большого диаметра — только „Академик Черский“. Все эти годы строительством „Северного потока — 2“ занимались швейцарские суда, которые принадлежат различным датским и немецким компаниям», — объяснил он.

При этом Юшков уверен: несмотря на это, российская компания-строитель от проекта не откажется.

«В нынешней ситуации „Газпром“ своими силами попытается достроить „Северный поток — 2“. Это, конечно, неприятная история, что наши суда попадут под санкции, но это необходимые издержки для того, чтобы достроился сам газопровод. И „Газпром“ прекрасно это понимает», — уверен эксперт.

Однако Гращенков убежден, что «Газпром» не готов к такой гибридной войне.

«России нужно либо учиться лавировать, либо признавать поражение и искать какую-то альтернативу „Северному потоку — 2“. Но второе явно не в наших интересах», — заявил он.