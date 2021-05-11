Остановить монстра. Есть ли защита от школьных стрелков?

В Казани молодой человек расстрелял школьников и учителей. Никто не ждал подобного от тихого студента колледжа. Сейчас горожане несут цветы к мемориалу в честь погибших и массово сдают кровь для раненых. Но все невольно задаются вопросом: можно ли было предотвратить нападение и если да, то кто его допустил?

Около 09:30 в школе №175 на улице Джаудата Файзи в Казани прогремели выстрелы. Как позже выяснилось, во время второго урока через центральный вход вошел молодой человек с оружием и открыл огонь. В этот момент в школе было 714 детей и около 70 сотрудников, из них 52 педагога.

Директор по громкой связи сообщила о нападении и велела детям и учителям запереться в классах. Это помогло избежать многих жертв, но все же от рук стрелка погибли семеро восьмиклассников. Также была убита одна учительница, позже пришло уточнение, что скончался еще один человек.

Всего были ранены более 20 человек, в том числе шестеро детей от семи до девяти лет. Все пострадавшие находятся в больнице в состоянии разной тяжести. Спецназ смог захватить и обезоружить нападавшего. Им оказался бывший выпускник школы 19-летний Ильназ Галявиев.

Встать на пути убийцы

Сейчас отчисленный студент колледжа, которого характеризуют не иначе как серой мышью, истерично кричит на допросе, что он бог и монстр. Он меньше месяца назад получил охотничье удостоверение и разрешение на оружие.

Самое страшное в этой истории то, что убийцу могли остановить. Он открыто помахал своим оружием прохожему по пути в школу, да и у Теlеgrаm-канала, где Галявиев выкладывал планы на бойню, было четыре подписчика. Но никто не подумал набрать телефон экстренных служб или просто остановить парня.

Никто, кроме вахтерши. Когда Галявиев попытался войти в школу, пожилая женщина закрыла перед ним стеклянную дверь. Тогда молодой человек сначала выстрелил в стекло, а потом в женщину. Но она успела нажать тревожную кнопку, благодаря чему скоро появился спецназ.

Без денег нет охраны

Но как вышло, что учебное заведение, в котором находились более 700 школьников, не считая педагогического состава и персонала, охраняла одна вахтерша? Советник главы Росгвардии Александр Хинштейн рассказал «360», что сейчас идет расследование. Следователи выясняют, почему пропускной режим в школе не был организован должным образом.

Известно, что ранее заведение охраняли сотрудники ЧОО «Сфинкс Патруль». Директор охранного предприятия Джаудат Хайруллин рассказал, что руководство школы не платило деньги за охрану, хоть и собирало средства с учеников. В результате «Сфинкс Патруль» пришлось получать деньги через суд. После этого сотрудники охраны ушли из школы, сообщил Daily Storm.

Позднее казанскую школу охраняли сотрудники ЧОП «Айрус». Но началась пандемия и занятия перевели на удаленку, так что руководство посчитало охрану нерентабельной. Когда возобновили очные занятия, с ними не стали заключать договор, так как «Айрус» поднял цену услуг с 40 до 47 тысяч рублей в месяц, рассказал Telegram-канал Mash.

Нарушая закон

В управлении образования Казани уже сообщили, что детально все объяснить сможет только директор школы Амина Валеева. Но сейчас она не в состоянии отвечать на неудобные вопросы: после стрельбы у нее подскочило давление, медики поставили диагноз «ситуационный невроз».

Президент ассоциации предприятий безопасности «Школа без опасности» Сергей Саминский в разговоре с «360» отметил, что существует постановление правительства Российской Федерации, согласно которому все образовательные организации делятся на четыре категории защищенности.

«В первых трех категориях, к одной из которых относится школа №175, должны обеспечивать безопасность либо частные охранные предприятия, либо федеральное государственное унитарное предприятие „Охрана“, либо вневедомственная охрана. В казанской школе этого не было», — подчеркнул он.

Безопасность доверить профессионалам

Саминский уверен, что скоро вопрос цены на охрану учебных заведений будет окончательно урегулирован. По его мнению, осталось несколько шагов, чтобы заработала система безопасности на нужном уровне. Уже есть постановление правительства о ценообразовании, есть и приказ, подписанный директором Росгвардии Виктором Золотовым.

«Буквально перед праздниками все это было согласовано в Министерстве юстиции РФ. Как только закон будет воспринят всем распределителями бюджетных средств, фиксированная цена позволит обеспечивать профессиональную охрану — нанять профессиональных работников и установить необходимые технические средства», — пояснил президент АПБ «Школа без опасности».

Он уточнил, что полностью предотвратить подобные нападения невозможно. Они могут случиться в любом регионе страны, в любой точке мира. По словам Саминского, в России уровень безопасности гораздо выше, чем в Европе. Недаром в Москву из Вены приезжали учиться безопасности и антитеррористической защищенности в образовательных организациях.

«Да, предотвратить нападение невозможно, но можно во много раз уменьшить его вероятность. Даже при том, что по закону на территории школы ношение оружия запрещено, подготовленный работник охраны должен был еще по видео с внешних камер наблюдения обратить внимание на молодого человека», — сказал Саминский.

Чужой человек, еще и в маске, явился с опозданием, при нем оружие — стрелок отлично подходил под ориентировку. Опытный сотрудник, по словам эксперта, должен был заблокировать вход в школу и вызвать Росгвардию с помощью тревожной кнопки. В Москве на такие вызовы прибывают через три-четыре минуты.

Оружие ни при чем

Вот только вахтерша, пусть и не была сотрудником ЧОП или Росгвардии, именно так и поступила: заблокировала дверь и нажала тревожную кнопку. Но это не помешало Галявиеву выстрелить в пожилую женщину и пойти вперед.

Так может, дело не в охране, а в оружии, разрешение на которое так легко получил стрелок? Председатель правления Общероссийской общественной организации «Право на оружие» Вячеслав Ванеев заверил «360», что в России самое строгое оружейное законодательство.

«Случаи нападения крайне редки и являются исключением из общего правила. Если мы возьмем сухую статистику, то из-за легального гражданского оружия погибают чуть более 500 человек в год, при этом две трети таких случаев — суицид», — рассказал эксперт.

Он уточнил, что из-за нелегального боевого оружия в год погибают от полутора до семи тысяч человек, а наркомания ежегодно уносит порядка сотни тысяч жизней. По словам Ванеева, хотя случай в Казани ужасен, он является не правилом, а исключением. В стране создан очень серьезный заслон от деструктивного использования оружия.

Те, кто рядом

Трудно понять, что же делать, чтобы события в Казани, Керчи, Нарьян-Маре никогда и нигде не повторились. Тут много факторов, каждый из которых требует тщательного разбора. И то, что лицензию на оружие так легко получил неуравновешенный студент. И то, что директор школы не слишком заботилась о безопасности. Но главное все же другое.

Главное, что никто не обратил внимания, как тихий мальчик, который со всеми был вежлив, сносно учился, не состоял в экстремистских группах, не обсуждал в соцсетях «колумбайны», купил ружье и патроны. Как шел по улицам, помахивая стволом. Как проник в школу со своим смертельным грузом.

Может быть, если бы родные заметили странную покупку сына, если бы прохожие вовремя сообщили в полицию о парне с ружьем, девять человек были бы живы. А так — никакие крепостные стены или ужесточение законов не спасут нас от равнодушия. И его последствий.

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