Остался в истории и на печени. Британского хирурга лишили лицензии за инициалы

В Великобритании лишили лицензии хирурга, который во время операции выжег свои инициалы на печени пациентов. Разбирательство длилось почти 10 лет, но в итоге бывшего медика обвинили в преступлении, которое происходило из его высокомерия.

В Великобритании отстранили от работы хирурга Саймона Брэмхалла, который оставил свои инициалы на печени пациентов. Согласно законодательству Великобритании, теперь он не сможет больше работать врачом.

В феврале и в августе 2013 года Брэмхалл после операций по трансплантации печени использовал аргоновый коагулятор для того, чтобы остановить кровотечение и поставить свои инициалы на органах. «Клеймо» не мешало работе печени и со временем растворялось.

Сначала англичанина отстранили на время от работы в качестве консультирующего хирурга в больнице королевы Елизаветы в Бирмингеме в 2013 году после того, как другой хирург прооперировал пациента и заметил инициалы. Он сделал фото подписи на свой мобильный телефон, написал The Guardian.

После этого случая в больнице началось дисциплинарное расследование, и Брэмхалл ушел со своей должности. На все вопросы прессы он отвечал, что маркировка печени пациентов была ошибкой. Позднее хирург перешел работать в больницу национальной службы здравоохранения в Херефордшире.

До этого случая медик занимал несколько почетных должностей. Он был хирургом-консультантом, лектором в университетской больнице в Бирмингеме, заместителем директора в больнице королевы Елизаветы, членом королевской Коллегии хирургов, написал Usatodау.

Судебное разбирательство

Однако нанесение инициалов на печень одного из пациентов не прошло бесследно. По словам прокурора Тони Баденоха, у мужчины начались проблемы с психикой из-за случившегося и пристального внимания прессы.

«Брэмхаллу пришлось потрудиться и использовать все свои навыки, чтобы завершить операцию. В самом конце он делал биопсию печени при помощи аргонового коагулятора, а затем оставлял инициалы», — рассказывал прокурор .

В суде выяснилось, что медсестра спрашивала, что это за отметины на органе, и хирург попросту ответил, что обычно оставляет их. Прокурор Баденох также добавил, что врач прекрасно знал о том, что нанесение инициалов не навредит пациенту. Судья приговорил Брэмхалла к 120 часам общественных работ и штрафу в 10 тысяч фунтов (один миллион 38 тысяч рублей). Во время процесса он обратился к хирургу и признал, что операции по трансплантации печени были трудными. Но его деяние было следствием высокомерия, которое привело к преступлению.

«То, что вы сделали, было превышение полномочий и предательство доверия тех пациентов, которые полагались на вас. Я признаю, что вы не намеревались и не предвидели нанесение какого-либо вреда», — заявил судья.

В 2017 году медицинский совет вынес официальное предупреждение Брэмхаллу. Организация посчитала, что его действия не соответствуют стандартам поведения доктора.

Но спустя три года, в декабре 2020 года суд медицинских работников Великобритании решил приостановить его врачебную деятельность на пять месяцев. В прошлом году его дело пересмотрели, медику вновь запретили работать хирургом и изъяли его данные из реестра медицинских работников.