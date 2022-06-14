Оспа обезьян распространилась по Европе и напугала ВОЗ. Что известно о вирусе

ВОЗ созовет совещание, чтобы оценить опасность оспы обезьян. Вирус начал распространяться в мае и проник в несколько стран. Его симптомы по началу похожи на грипп, но позднее у больного появляется сыпь. У специалистов вызывает настороженность скорость передачи вируса от человека к человеку.

Комитет по чрезвычайным ситуациям ВОЗ соберется на следующей неделе, чтобы оценить, насколько опасна оспа обезьян. По словам главы организации Тедроса Адханома Гебрейесуса, вспышка заболевания вызывает беспокойство и необычна. На сегодняшний день ВОЗ зарегистрировала более 1600 подтвержденных случаев оспы обезьян и 1500 предполагаемых случаев в 39 странах.

Ранее в ВОЗ заявляли, что это первый случай в мире, когда заражение произошло в странах, где заболевание не эндемично. Большинство зараженных — мужчины, практикующие однополый секс.

Специалисты предположили, что большой географический охват может означать тот факт, что вирус циркулирует среди людей какое-то время. В организации опасались, что возбудитель мутирует и станет быстро распространятся среди детей и людей с ослабленным иммунитетом.

Особенности оспы обезьян

Оспа обезьян отличается от человеческой оспы, от которой раньше вымирали целые города. Вирус передается контактным и воздушно-капельным путем. В первые дни болезни оспа обезьян напоминает грипп — у больного повышается температура, увеличиваются лимфатические узлы, он испытывает боль в мышцах, писало РИА «Новости».

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Через пару дней после появления озноба у человека проявляется сыпь на лице, голове, кистях рук. Постепенно она распространяется по всему телу — вплоть до роговиц глаз.

Человек, болеющий оспой обезьян, становится опасным для окружающих лишь в том случае, когда на его коже и слизистых образуется сыпь. Через нее начинает выделяться вирус. При этом иммунитет не защищает от повторного заражения этим вирусом.

Оспа обезьян протекает тяжело у пациентов с хроническими заболеваниями сердца и легких. Фактором риска считаются такие инфекционные болезни, как ВИЧ-инфекция, туберкулез, вирусные гепатит и онкологические заболевания, при которых снижается иммунитет человека. В группе риска также находятся младенцы и старики.

По словам главного научного сотрудника НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолия Альтштейна, на протекание болезни может влиять «количество и качество» вируса от источника инфекции. Если животные заразили людей, то болезнь протекает тяжелее, а летальность может составить до 10%. Такая тенденция характерна для стран центральной и западной Африки.

«Что касается людей, которые заболевают не в Африке, при заражении от больного человека — заболевание обычно течет довольно легко, летальность — очень низкая», — рассказал Альтштейн.

Специалистов насторожила одна из особенностей оспы — не все инфицированные контактировали с людьми, которые могли завести вирус из Африки. Не исключено, что вирус стал быстрее передаваться от человека к человеку.

Оспа в других странах

Оспа обезьян распространилась в нескольких странах мира. В Испании ввели режим санитарной тревоги после того, как зарегистрировали восемь случаев заражения. В середине мая в США также обнаружили инфицированного. Больным оказался взрослый мужчина, который приехал из Канады.

Вирус добрался до Австралии. Первый случай заболевания выявили у 40-летнего мужчины, который вернулся из Европы. В Великобритании установили несколько случаев заражения оспой обезьян. При этом некоторые больные не были связаны друг с другом. Известно, что самый первый пациент посещал Нигерию, где и мог заразиться.

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К концу мая в стране всего зарегистрировали 179 случаев заражения оспой обезьян. При этом Агентство по безопасности в области здравоохранения Соединенного Королевства (UK Health Security Agency) оценивала риски для населения как низкие.

В Португалии более 150 человек заразились оспой обезьян. Все они оказались мужчинами, большинство которых проживает в Лиссабоне. Случаи заражения зафиксировали в Греции и Бразилии. Оба инфицированных оказались мужчинами, которые побывали в Португалии.

Пока что известно только про один случай смерти от оспы обезьян. В Нигерии умер 40-летний пациент, который имел патологию и принимал иммуносупрессивные препараты.

В России оспу обезьян пока не обнаружили. В начале мая Роспотребнадзор оценивал риск завоза инфекции в Россию как минимальный. Ведомство также заявило, что нет необходимости вакцинировать жителей страны, поскольку среди них нет групп риска.