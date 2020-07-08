Геи облюбовали особое место на нижегородском пляже. Но их «оргии» видят только нудисты

Нижегородский канал «Кстати…» сообщил, что на нудистском пляже города объявилась новая проблема: по словам отдыхающих, на берег повадились ходить геи, которые «отпугивают девчонок» и якобы устраивают оргии у всех на виду. Один видеоролик не вполне очевидного содержания — единственное доказательство.

На протяжении многих лет на пляже у Гребного канала в Нижнем Новгороде располагались нудисты. На обнаженных загорающих не раз жаловались тренеры клуба академической гребли, где занимаются в том числе дети и подростки. Однако теперь жалуются сами нудисты или «натуристы», как они сами себя называют.

Местный телеканал «Кстати…» выпустил уже два сюжета о том, как геи якобы нарушают покой приверженцев обнаженной натуры. Корреспондент «Кстати…» решила расследовать это дело и пришла на пляж, чтобы из первых рук узнать, кто занимается непотребствами на виду не только у загорающих, но и у спортсменов.

По словам отдыхающих, представители ЛГБТ-сообщества действительно заглядывают на нудистский пляж, но располагаются в «особом месте» вдали от других загорающих. «Там дальше это бывает, но мы туда не ходим», — говорят люди на видео.

Гомосексуалисты, как выразились люди на пляже, обычно отдыхают «далеко в лесу», подальше от «нормальных натуристов». Больше того, все геи на пляже якобы имеют судимости.

«Они мешают еще, прибегают… Специально отгоняют девчонок отсюда, безобразничают здесь», — сказал мужчина.

Тренер по гребле Сергей Серебряков рассказал «360», что раньше геев на нудистском пляжей действительно можно было увидеть, но сейчас — в последние годы — такого уже нет. Хотя он не исключает, что «оргии» на пляже могут происходить позже их занятий по гребле. Хотя и оргий как таковых не замечали и раньше.

«Раньше они были и ничего не стеснялись — и традиционные пары, мужчины с женщинами, много их мы повидали, и мужчины, бывало, непристойностями занимались. Но это очень редко было, вечером», — добавил он.

Геи, которых никто не видел

Конная полиция, которая в том числе патрулирует и пляж, «оргий» представителей ЛГБТ-сообщества не видела. «Кстати…» направил запрос правоохранительным органам, однако ответа еще не получил. Источник в местном МВД сообщил «360», что жалоб на оргии гомосексуалов на нудистском пляже не поступало.

Тренер спортивной школы по гребному спорту Сергей Бокарев, который занимается со своими учениками на Гребном канале — как раз там, где располагается нудистский пляж, — рассказал «360», что никаких оргий ни он, ни его ученики не видели.

«Мы сейчас в связи с коронавирусом занимаемся в усеченном варианте, не в полном объеме. Они, может быть, там в вечернее время, а мы вечерами пока там не очень активно работаем», — рассказал он.

При этом на нудистов гребцы жаловались неоднократно — место тренировок юных спортсменов проходит как раз мимо пляжа. Но специально «разглядывать» отдыхающих, по словам тренера, не приходится — канал все-таки остается «рабочим местом», которое спортсмены должны преодолеть.

Тем более, рассказали тренеры, у начинающих спортсменов во время тренировки нет возможности смотреть по сторонам, потому что нужна серьезная концентрация на гребле, ведь любое неверное движение может окунуть в воду всю команду.

«Если такое действительно есть, то для нас в этом ничего хорошего. Мы несколько раз обращались и по поводу нудистов, чтобы их оттуда убрали, а если будут еще и меньшинства… Но у меня нет такой информации», — заключил Бокарев.

Другие гребцы, которые тренируются на Гребном канале, рассказали «360», что сейчас нудистский пляж немного перенесли, так что спортсмены даже не доезжают до места отдыха «натуристов».