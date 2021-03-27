Особенно уязвимые. Почему пожилым людям нужна прививка от коронавируса

Минздрав считает вакцинацию от коронавируса людей старше 60 лет приоритетной. С прививкой связывают много опасений, но не у всех из них есть основания. «360» разбирался, почему старшему поколению нужно прививаться.

Группа риска

Пожилые люди в группе риска по коронавирусу. Люди старше 60 лет чаще тяжело переносят COVID-19, да и смертность среди них выше.

Сейчас, когда ограничения постепенно снимают, прививка убережет старшее поколение от коронавируса. Первую прививку от коронавируса получили 6,3 миллиона россиян, а 4,3 миллиона вакцинированы полностью, писало РИА «Новости».

Вакцинация пенсионеров поставлена в приоритет в Московской области. «Старшее поколение должно, безусловно, прививаться в первую очередь», — говорил губернатор Андрей Воробьев.

Центр по контролю и профилактике заболеваний США выяснил, что риск заражения SARS-CoV-2 среди молодых (5–17 лет) в два раза выше, чем у взрослых и пожилых. Тут нужно обратить внимание на статистику смертности. Люди в возрасте от 65 до 74 лет попадают в больницу в 35 раз чаще, а гибнут от коронавирусной инфекции чаще молодых в 2,8 тысячи раз. После 85 лет эта цифра увеличивается до 7,9 тысячи.

Пожалуй, впервые в истории человечества мы наблюдаем эпидемию, столь зависимую от возраста. Например, для тех, кто старше 80 лет, риск умереть от нового вируса является более значительным, чем у более молодых возрастных групп Ольга Ткачева главный внештатный гериатр Минздрава.

Вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что коронавирус серьезно влияет на хронические заболевания сердца, эндокринной и нервной систем, а также органы дыхания.

Особо уязвимая категория — пожилые инвалиды. Им необходим особый уход, все же маски и перчатки не дают 100-процентной гарантии, что инфекция не попадет в организм. Тем более вакцинированный может быть бессимптомным переносчиком. Поэтому даже если привить всех медработников и социальных служащих, их пациенты в зоне риска. Это если речь идет о госпитализированных или жителях домов престарелых.

Ученые из Дании выяснили, что у пожилых выше вероятность повторного инфицирования коронавирусом. Они проанализировали анкеты примерно четырех миллионов человек в возрасте до 65 лет и выяснили: приобретенный после ковида иммунитет дает защиту в 80% случаев. Но люди старше этого возраста получают защиту только в 47% случаев.

Возрастные пациенты

Пожилые люди, сделавшие прививку от коронавируса, переносят ее нормально. Самому старшему москвичу, который привился, 104 года. Он сделал укол 15 марта и чувствует себя хорошо.

Главное — помнить, что вакцину могут поставить только люди, у которых нет обострения хронического заболевания. Также прививку нельзя делать, если пациент болел ОРВИ в течение двух недель до вакцинации и если он в последние 30 дней делал другие прививки.

В подмосковном Видном прививку от коронавируса получила 90-летняя Лидия Юденкова. Она — самая старшая пациента в Ленинском городском округе, кто вакцинировался. Через пару недель Юденковой введут второй компонент вакцины. Она сказала, что сделала прививку ради семьи, чтобы никто не переживал за здоровье друг друга.

Одна пожилая пара из Балашихи не успела вовремя сделать прививку, поэтому оказалась в больнице. Супруги — 87-летний Василий и 84-летняя Зинаида — попали в больницу с разной степенью поражения легких. Однако 18 марта, благодаря усилиям врачей, пара победила коронавирус и вышла из больницы.

Медики проводили их аплодисментами.

Укрепить иммунитет

У пожилых людей более слабый иммунитет, чем у молодых. Поэтому заболевание может протекать сложнее, рассказала «360» кандидат медицинских наук Ирина Добрецова.

Риск тяжело заболеть у них намного выше, потому что иммунитет слабее. Есть риск присоединения любой бактериальной инфекции в таком возрасте Ирина Добрецова.

По словам Добрецовой, помимо прививки от коронавируса, нужно сделать также укол против пневмококка. Ведь он вместе с коронавирусом дает тяжелые последствия.

Также следует помнить, что вакцинироваться не нужно, если у пожилого человека есть заболевания, связанные с иммунной системой. В том числе онкологические или рассеянный склероз. В таких случаях надо ждать периода ремиссии, после чего вакцинироваться.

Также прививка поможет снизить уровень тревожности, считает начальник отдела Института биоорганической химии РАН Валерий Мамаев. Его слова передает газета «Известия». Ведь сделавшие прививку люди чувствуют себя более защищенными и у них нет страха, что на них «кто-то кашлянет».