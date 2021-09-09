Особенно опасны для женщин. Криминалист Кирюхин назвал 3 категории насильников

В Москве значительно выросло число изнасилований. За восемь месяцев количество таких преступлений увеличилось на 32,4% в сравнении с тем же периодом прошлого года. Специалисты винят пандемию, которая надолго оторвала мигрантов от собственных семей и ухудшила финансовое состояние населения.

Как выросло число изнасилований

Всего за восемь месяцев в столице зарегистрировали 95,9 тысячи преступлений, что на 1,1% ниже прошлогоднего уровня. При этом снизилось число случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, разбоев, грабежей и преступлений, совершенных в общественных местах. И вот такую, казалось бы, положительную динамику омрачило количество изнасилований.

«В Москве совершено 115 убийств (-21,2%), 90 изнасилований (+32,4%)», — заявили в официальном Telegram-канале прокуратуры Москвы.

Причины роста количества изнасилований

Многие специалисты винят пандемию. Так, психолог и доктор наук Андрей Зберовский в разговоре с «360» отметил, что в результате событий прошлого года многие мужчины оказались отделены от собственных родных пунктов и семей. Особенно это касается мигрантов и тех, кто уезжает на заработки в другие города.

Это прямое следствие изоляции. Большую роль сыграло и ухудшение жизни в результате пандемии Андрей Зберовский.

Основная причина роста числа изнасилований — отсутствие денег у населения. Об этом в разговоре с «360» рассказал и эксперт-криминалист Дмитрий Кирюхин. По его словам, если склонным к насилию мужчинам раньше хватало денег на выпивку и проституток, то теперь этих денег у большой чести населения нет.

«А основной инстинкт на то и основной инстинкт, <…> он будет всегда и везде. Чем лучше жизнь, тем меньше преступлений, особенно сексуальной направленности. У мужчины всегда есть возможность любой разрядки. А сейчас закрыты бани, сауны. Люди, которые склонны к этому, но свое либидо замещали интим-услугами, когда это все закончилось, естественно, пошли насиловать — того, кто рядом, кто поближе, в зоне доступа», — пояснил собеседник.

Кто чаще всего насилует?

По словам Кирюхина, чаще всего на такого рода преступления идут люди с повышенным либидо. Если человек решается на изнасилование, ему не хватает секса в жизни.

Средний возраст насильников — 20-35 лет. Как правило, это знакомые или малознакомые люди. Вторая категория — ранее судимые, которые долго находились в местах лишения свободы без женщин. Третья категория — мужская компания, особенно подростковая. Напились, девочки рядом, позволили себя поцеловать, на большее не согласны, а мальчики хотят продолжения Дмитрий Кирюхин.

По мнению Кирюхина, количество изнасилований будет только расти. Он напомнил, что самое большое число фактов совершения этого преступления пришлось на середины 1990-х и 2000-х годов. Собеседник назвал это переходными годами для России, когда менялись и политическая, и экономическая ситуации. После 2010 года все ситуация несколько стабилизировалась.

«По тому же Санкт-Петербургу, если у нас в год шло по тысячи изнасилований в нулевые, то потом — десятки и единицы», — заключил Кирюхин.