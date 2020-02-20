Самая богатая и загадочная женщина России. История успеха основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук

Татьяна Бакальчук, основавшая самый большой интернет-магазин в России, вышла на первое место списка богатейших женщин страны по версии журнала Forbes. «360» рассказывает, как многодетная мать из Подмосковья пришла к такому успеху.

Основать свой бизнес Татьяна Бакальчук решила только в 30 лет — появление первого ребенка натолкнуло подмосковную маму на мысль о том, что походы по магазинам в таком положении становятся практически недоступными — оставить чадо не с кем, брать с собой тоже идея сомнительная — большие скопления людей, шум, да и просто неудобно. Тогда Татьяна решила сделать российский интернет-магазин Wildberries, на котором стала перепродавать одежду и обувь немецких брендов.

Источник фото: телеканал «360»

Успех «Диких ягод»

Оказалось, что идея интересна не только мамам — торговые центры вызывают ужас у многих интровертов, отнимают огромное количество времени у людей в больших городах, а для людей из маленьких городов они часто просто недоступны.

Уже к 2016 году компания оказалась на первом месте в списке онлайн-ретейлеров России. В этом году Бакальчук подвинула в рейтинге самых богатых россиянок предпринимательницу Елену Батурину, вдову экс-мэра Москвы Юрия Лужкова. Состояние Бакальчук оказалось на 200 миллионов долларов больше, чем у ее соперницы.

За 15 лет ведения бизнеса Татьяна Бакальчук смогла не только выстроить сотрудничество со многими мировыми брендами и сделать состояние, но и дала людям новые возможности — до появления Wildberries в России не было крупных интернет-продавцов одежды, практики покупки вещей онлайн практически не существовало.

Причем схема работы проста: поставщики товаров обращаются к Бакальчукам, чтобы посетители сайта смогли их видеть, а вся многомиллиардная прибыль проекта — всего лишь комиссия с продажи. Из-за удобного сайта, многочисленных собственных пунктов выдачи, бесплатной доставки и оперативной работы Wildberries так быстро растет — почти в два раза за год.

Рост без ограничений

Бакальчук остается женщиной-загадкой — ни о своей личной жизни, ни о своем фантастически успешном бизнесе она почти ничего не рассказывает. Говорят за себя успехи — благодаря увеличению сети компаний-партнеров и ассортимента предлагаемых товаров, активному расширению области работы Wildberries без преувеличения растет не по дням, а по часам.

За 2019 год интернет-магазин Wildberries вырос на 88%, его оборот превысил 200 миллиардов рублей, «Дикие ягоды» подвинули на российском рынке даже Ozon. Сейчас Wildberries охватывает всю Россию и СНГ, а с 2020-го компания начала работать и на территории Европейского союза.

В марте прошлого года Wildberries открыл новый распределительный центр в подмосковном Подольске, он стал крупнейшим в истории российского рынка недвижимости складом и позволил обрабатывать порядка 1,5 миллиона заказов за день.

И работать в распределительном центре комфортно, российская компания не брезгует новыми технологиями для удобства своих сотрудников. Причем строительство самого большого российского склада продолжается — его планируют закончить в 2021 году, тогда в Подольске появится порядка 12 тысяч новых рабочих мест.