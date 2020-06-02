Основателя «Мужского государства» «убили» на несколько часов. Попытка мало кого впечатлила

Соцсети «похоронили» основателя «Мужского государства» Владислава Позднякова. Фото с якобы погибшим молодым человеком разлетелось по пабликам и Telegram-каналам. Информацию даже подтвердил близкий друг, ссылаясь на маму Позднякова. Но все это оказалось спланированной пиар-акцией. Зачем и для кого — в материале «360».

На кадрах, которые распространились в социальных сетях — окровавленный труп парня, в котором несложно узнать Позднякова, лежит на лестнице в подъезде. Данные, где все это произошло, разнятся — кто-то написал, что его убили в Москве, другие паблики заявили про Украину.

Информацию о смерти подтвердил изданию «Подъем» друг основателя «Мужского государства». Он сказал, что позвонил напрямую матери Позднякова, и та сказала, что парня зарезали в Стамбуле. Якобы он там проживал последние полгода.

Убили из-за угроз?

По словам друга, Позднякову регулярно поступали угрозы расправы из-за его постоянных нелицеприятных высказываний в сторону женщин и жителей Кавказа. Это и могло стать причиной «убийства», считает молодой человек.

Официальных комментариев правоохранительные органы не давали. Но само фото уже вызвало сомнения у многих интернет-пользователей — оно показалось им совершенно неестественным. «360» узнал у криминалиста Михаила Игнатова, от чего эти кадры оказались настолько явно постановочными.

«Лежит неестественно»

«Честно говоря, я не особенно верю в этот труп — кровотечение слишком не естественное. Кровь коричневая, которой не бывает в природе. Лежит он тоже неестественно для трупа. Как кадр из кино получился. Примерно так же в кинофильмах гримируют трупы на съемочных площадках», — рассказал Игнатов.

К слову, после новостей о смерти Позднякова, в его скандальном паблике «Мужское государство» уже появился пост. Судя по нему, информация действительно была фейком.

Источник фото: «ВКонтакте».

Но что тогда стало причиной такого странного инфоповода — очередной пиар сообщества или ответ на реальные угрозы?

Криминалист предположил, что такие постановки делают, когда хотят задержать организаторов наемных убийств.

«К примеру, киллер не хочет убивать человека и идет в правоохранительные структуры, и здесь проводится оперативная комбинация. Киллер делает такие фотографии, получает деньги, и после этого сотрудники задерживают организатора убийства», — рассказал он.

Спланированный пиар

Так или иначе, о Позднякове и его скандальном сообществе снова вспомнили. 29-летний парень прославился благодаря своему движению «Мужское государство», которое призывает не заводить семью и травить женщин, которые заводят отношения с иностранцами. Против Позднякова завели уголовное дело за возбуждение ненависти по половому признаку.