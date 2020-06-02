Основателя «Мужского государства» «убили» на несколько часов. Попытка мало кого впечатлила
На кадрах, которые распространились в социальных сетях — окровавленный труп парня, в котором несложно узнать Позднякова, лежит на лестнице в подъезде. Данные, где все это произошло, разнятся — кто-то написал, что его убили в Москве, другие паблики заявили про Украину.
Информацию о смерти подтвердил изданию «Подъем» друг основателя «Мужского государства». Он сказал, что позвонил напрямую матери Позднякова, и та сказала, что парня зарезали в Стамбуле. Якобы он там проживал последние полгода.
Убили из-за угроз?
По словам друга, Позднякову регулярно поступали угрозы расправы из-за его постоянных нелицеприятных высказываний в сторону женщин и жителей Кавказа. Это и могло стать причиной «убийства», считает молодой человек.
Официальных комментариев правоохранительные органы не давали. Но само фото уже вызвало сомнения у многих интернет-пользователей — оно показалось им совершенно неестественным. «360» узнал у криминалиста Михаила Игнатова, от чего эти кадры оказались настолько явно постановочными.
«Лежит неестественно»
«Честно говоря, я не особенно верю в этот труп — кровотечение слишком не естественное. Кровь коричневая, которой не бывает в природе. Лежит он тоже неестественно для трупа. Как кадр из кино получился. Примерно так же в кинофильмах гримируют трупы на съемочных площадках», — рассказал Игнатов.
К слову, после новостей о смерти Позднякова, в его скандальном паблике «Мужское государство» уже появился пост. Судя по нему, информация действительно была фейком.
Но что тогда стало причиной такого странного инфоповода — очередной пиар сообщества или ответ на реальные угрозы?
Криминалист предположил, что такие постановки делают, когда хотят задержать организаторов наемных убийств.
«К примеру, киллер не хочет убивать человека и идет в правоохранительные структуры, и здесь проводится оперативная комбинация. Киллер делает такие фотографии, получает деньги, и после этого сотрудники задерживают организатора убийства», — рассказал он.
Спланированный пиар
Так или иначе, о Позднякове и его скандальном сообществе снова вспомнили. 29-летний парень прославился благодаря своему движению «Мужское государство», которое призывает не заводить семью и травить женщин, которые заводят отношения с иностранцами. Против Позднякова завели уголовное дело за возбуждение ненависти по половому признаку.