Основателя и бывшего владельца скандального таблоида «СПИД-инфо» объявили в международный розыск по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Сотрудники говорили, что на протяжении нескольких лет он не платил зарплату сотрудникам, а также вынуждал их брать кредиты и отдавать ему деньги.

От просвещения до бульварной прессы

Первый номер «СПИД-инфо» вышел в сентябре 1989 года тиражом в полмиллиона экземпляров. В том номере журналисты сообщили о массовом заражении детей ВИЧ в больницах Элисты и Ростова-на-Дону.

Изначально газета позиционировалась, как просветительский проект, рассказывающий о способах предохранения, венерических заболеваниях и СПИДе.

Но к началу 90-х издание стало скандальным таблоидом, в котором появлялись материалы не только на сексуальную тематику, но и о жизни звезд шоу-бизнеса. В 1992 году тираж издания достал трех миллионов экземпляров, что было рекордом для российской прессы.

Основателем и издателем газеты был Андрей Манн. Он хорошо зарабатывал на рекламе в 90-е и нулевые. Но к началу 10-х годов количество читателей снизилось, а тиражи упали.

В июне 2015 года журналисты перестали получать зарплаты и гонорары. Главный редактор Олег Кармаза рассказывал, что редакция требовала выплаты долга с Манна и он обещал все отдать, если журналисты не будут никуда жаловаться. После того, как сотрудники объявили забастовку, то Манн нашел выход.

Он предложил составить график выплат, но по части гонораров журналисты должны были отказаться в его пользу. Чтобы получить хоть какие-то деньги авторы согласились на эти условия. Но зарплат они так и не увидели.

Подставной владелец

Некоторые из сотрудников редакции пострадали еще раньше. Угрожая увольнением, владелец издания требовал от редакторов брать кредиты в банках под его поручительство. Он утверждал, что сам погасит заем, но денег не платил. В итоге подчиненные оставались с огромным долгом и без зарплаты.

Журналисты написали заявление в Следственный комитет и прокуратуру с требованием привлечь владельца издания к ответственности за невыплату денег.

В 2018 году Манн сообщил редакции, что продал издание со всеми его долгами. Когда редакция нашла нового «владельца» газеты, то выяснилось, что это водитель автобуса. Он и стал фигурантом уголовного дела по невыплате миллионных долгов своим работникам.

А в марте 2019 года Арбитражный суд Москвы признал Манна банкротом, так что от ответственности за невыплату зарплаты ему удалось уйти.

Новое уголовное дело

Если аферы с зарплатами Манну сошли с рук, то другие его махинации без внимания не остались. Основатель первого российского таблоида обвинили в том, что он обманул несколько человек на общую сумму 400 миллионов рублей. Действовал он с 2010 по 2018 год.

С некоторыми пострадавшими Манн, по данным СМИ, заключал договоры займов, обещая вернуть деньги с процентами. Но после этого он просто пропадал. Некоторые верили ему на слово и выдавали очень крупные суммы.

Ходатайство о заочном аресте бывшего владельца газеты следователи подали в Таганский суд Москвы.

«Следствие требует избрать Манну меру пресечения в виде заочного заключения под стражу. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере и объявлен в международный розыск», — сообщили в пресс-службе суда.

Последние годы Манн живет в американском городе Бостон. По неподтвержденным данным, он стал гражданином США, но от российского паспорта не отказался.