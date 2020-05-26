Основатель империи казино в Азии умер. Как подросток из разорившейся семьи стал «королем»?

Стэнли Хо известен как основатель одной из самых прибыльных компаний игорного бизнеса SJM Holdings. Именно она управляет крупнейшей сетью казино в Макао — административном районе Китая. Однако так было далеко не всегда.

Стэнли стал девятым из тринадцати детей в одной из богатейших семей Гонконга. Однако во время Великой депрессии отец будущего миллиардера разорился и покинул родных, пишет Forbes. Тогда два старших брата Хо покончили с собой. Будучи на тот момент подростком, Стэнли узнал, что такое бедность, но каким-то образом ему удалось не впасть в отчаяние, а получить стипендию в Гонконгском университете. Завершить обучение молодой человек все же не смог.

В 1941 году, после вторжения Японии в Гонконг, Хо бежал в Макао — административный район Китая на юге страны, расположенный на противоположном от Гонконга берегу дельты Жемчужной реки. Там он начал работать в компании, которая занималась импортом и экспортом. Тогда будущий «король» совершил первую удачную контрабанду товаров в Китай. Как пишет The Telegraph со ссылкой на книгу Джо Стадвелла «Азиатские крестные отцы», Стэнли занимался контрабандой предметов роскоши во время Второй мировой войны.

Трудолюбивый и упорный Хо уже в 22 года стал совладельцем этой самой компании, название которой, правда, так и осталось неизвестным. Позднее еще совсем молодой Стэнли основал строительную фирму и неплохо заработал на строительном буме в Гонконге, который начался сразу после войны. Помимо этого, Хо вкладывал средства в экономику Макао. Он инвестировал в местный банк, универмаг, гостиницы, объекты недвижимости и даже в скоростное сообщение между Гонконгом и Макао.

В 1962-м Стэнли и другие инвесторы вложились в организацию холдинга Sociedade de Turismo e Diversoes de Macau (STDM), который владеет компанией Sociedade de Jogos de Macau Holdings (SJM). Последняя как раз и занимается игорным бизнесом. Так Хо и его партнеры открыли в Макао казино. Конкурентов у них не было, так как они сами были абсолютными монополистами в регионе. И лишь 18 лет назад власти Китая отменили эту монополию.

«Король Макао» также известен как благотворитель. Он участвовал в благотворительных аукционах, скупая белые трюфели, и жертвовал миллионы учебным заведениям. От бизнесмена и филантропа Британского Гонконга Роберта Хотхуна миллиардер и получил прозвище «король Макао».

Умер Хо уже главой одной из влиятельнейших семей Макао. Помимо работы, всему миру известно и о любвеобильности знаменитого богача. Всего у бизнесмена 17 детей от четырех жен. Первая супруга Клементина Леитао скончалась до гибели возлюбленного, она успела родить ему четырех детей. Все они не особо любят появляться не публике. Позже у Хо была связь с еще тремя дамами. Сам миллиардер называл их женами, а его адвокат — любовницами.

Хо оставил пост главы SJM Holdings лишь два года назад, разделив бизнес-империю между многочисленными членами семьи. «Я очень люблю свои семьи», — заявил как-то «король».