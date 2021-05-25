Осложнения от ковида приводят к тромбозу и нарушениям памяти. Изменение иммунной системы бьет по всему организму

Среди неприятных последствий у переболевших COVID-19 есть риск различных осложнений. Среди них случаи тромбозов, сердечно-сосудистых патологий, а также нарушения памяти и депрессии. Разные системы организма страдают из-за изменения иммунной системы. Обезопасить себя помогут своевременное посещение врачей, зарядка через не хочу и позитивный образ жизни.

Глава Федерального медико-биологического агентства выступила на конференции «Неинфекционные заболевания и здоровье населения России». Вероника Скворцова рассказала об участившихся случаях осложнений у людей, перенесших коронавирусную инфекцию, — от тромбозов и сердечно-сосудистой патологии до ментальных нарушений.

Скворцова также рассказала, что ФМБА России получило патент на препарат для профилактики и лечения COVID-19 под названием «Мир-19». Он способен предотвратить самые тяжелые формы развития коронавируса, в том числе пневмониты и острые респираторные дистресс-синдромы, развившиеся на фоне инфекции.

В начале мая министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что 25% пациентов, которые перенесли коронавирусную инфекцию, требуется медицинское наблюдение. У всех из них наблюдаются осложнения. При этом порядка 10% переболевших подчас требуется госпитализация.

Ментальному здоровью поможет зарядка

Врач-инфекционист, главный инфекционист ЦАО департамента здравоохранения Москвы Илья Акинфеев в разговоре с «360» рассказал, что после коронавирусной инфекции осложнения в психической сфере являются достоверным фактом.

«Ухудшается память человека. Нужно понимать, что нарушения не в плане амнезии, это не выпадение кусков памяти, а резко уменьшается образовательная функция: люди начинают плохо запоминать свежий материал. То есть человек может прочитать книгу, помнить об этом, но не помнить, о чем именно он читал», — пояснил врач.

Илья Акинфеев добавил, что у людей, перенесших коронавирусную инфекцию, изменяется настроение, зачастую они подавлены и находятся в длительной депрессии. Это тоже не новость, а факт, который все медики уже заметили и описали в научных журналах. Многие врачи сталкивались с подобным на личном опыте при приеме своих пациентов.

Таким пациентам хорошо помогают витамины C, D, цинк плюс, конечно, либо консультация психотерапевта, либо чтение популярной литературы по психотерапии. Последнее не шутка — по словам Ильи Акинфеева, пациенты которые начали вести позитивный образ жизни, очень быстро выходили из депрессии.

«Кроме того, быстро реабилитировались те люди, которые через не хочу все же начинали заниматься легкими видами спорта, той же зарядкой дома. А вот у пациентов, которые, наоборот, глубоко уходили в болезнь и начинали копать свои жалобы, развивались и психосоматика, и депрессивное состояние», — сказал инфекционист.

Осложнения в крови

Илья Акинфеев рассказал, что при заболевании коронавирусной инфекцией в результате аутоиммунных реакций, то есть изменений именно в иммунной системе организма человека, происходит ряд осложнений и по другим системам.

«В системе кроветворения изменяется образование тромбоцитов, что ведет к тромбозам и различным нарушениям, связанным именно с образованием от тромбов. Это было уже замечено в марте 2020 года, когда начали заболевать люди в России. Сейчас это известный факт во всем мире», — сказал врач.

Поэтому, по его словам, в обязательный алгоритм лечения коронавирусной инфекции входят антикоагулянты — препараты, которые разжижают кровь. Но препараты данного класса нужно применять исключительно по назначению врача, так как самостоятельный прием может быть более опасен, чем их неприменение.

Полное согласие с коллегой выразил и врач общей практики, невролог Павел Хорошев. В разговоре с «360» он пояснил, что в организме могут образовываться многочисленные тромбы. Тромбообразование приводит к множественным инфарктам. Причем к инфарктам везде, где этот тромб достаточно велик, чтобы закупорить тот или иной капилляр, а тем более крупный сосуд.

«Бывает инфаркт миокарда, а бывает инфаркт любой ткани — инфаркт мышцы, инфаркт мозга, который мы называем инсультом, даже инфаркт кожи. Поскольку лекарств, которые могут реально помочь при нарастании угрозы (а такой диагноз может поставить только квалифицированный врач), очень опасны, нужно соблюдать главное правило: самолечением мы не занимаемся», — отметил Павел Хорошев.

Врач привел в пример препарат-антикоагулянт, который способен очень быстро и очень эффективно разрушить тромб. Но если это лекарство выпьет человек, у которого есть риск геморрагического инсульта, он буквально истечет кровью за несколько минут и ничего ему не поможет. Поэтому такие препараты нужно принимать не просто по назначению, но и под жестким контролем, когда человеку смогут оказать помощь.