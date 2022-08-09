Жители Германии и Австрии все чаще выражают поддержку России и ее лидеру Владимиру Путину. Симпатии по отношению к Украине снижаются из-за ухудшения экономического положения. По мнению специалистов, немцы и австрийцы долгое время были настроены на диалог с Россией, но на них сильно влияла проамериканская пропаганда.

В Германии и Австрии растет уровень симпатии к России и президенту Владимиру Путину. Обозреватель в австрийской газете Wiener Zeitung Герхард Лехнер заявил, что впечатление о единогласной поддержке Украины ошибочно.

«Но откуда эта странная благосклонность к Путину и России, которая особенно велика в немецкоговорящем пространстве? Конечно, Путин импонирует „правым“ критикой ультралиберальной гендерной политики, а „левым“ — антинатовской риторикой», — писал обозреватель.

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Лехнер подчеркнул, что жители Германии и Австрии недовольны экономическими последствиями из-за антироссийских санкций. Поэтому энтузиазм по отношению к Украине в условиях растущей инфляции, высоких цен и возможного дефицита газа быстро снижается.

Смена парадигмы

У России давно сложились тесные связи с Германией и Австрией. Страны долгое время сотрудничали в экономике, бизнесе, политике и торговле. Старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Владимир Оленченко объяснил «360», что власти Германии и Австрии в последние годы были настроены на укрепление и расширение связей.

По его словам, у жителей России, Германии и Австрии также сложилось определенное позитивное представление друг о друге, но все это оказалось подавлено проамериканской пропагандой. В США долгое время были недовольны развитием глубоких деловых отношений между странами Европы.

«Поддержка России не нарастает в этих странах, а начинает проявляться. Просто она была раньше подавлена проамериканской пропагандой. Ей хотели придать украинский оттенок. Это лишний раз доказывает, что американская риторика имеет искусственный, наносной характер», — заявил Оленченко.

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США обеспечивали финансовую поддержку этой риторике, но как только она ослабла, жители европейских стран начали по-другому воспринимать россиян. Отношение немцев и австрийцев к России возвращается к своему естественному состоянию. По словам Оленченко, оно подразумевает развитие деловых, взаимовыгодных и дружеских контактов между странами.

Специалист отметил, что взгляды на Россию и ее лидера Владимира Путина традиционно расходятся на западе и на востоке Германии. По его словам, немцы, живущие на территории бывшей ГДР, более прагматичны и уверены в себе. Жители западной части страны, наоборот, менее самостоятельны, поскольку долгое время были придавлены коллективной дисциплиной ЕС и НАТО.

По словам Оленченко, в будущем немцы и австрийцы больше не будут подвержены проамериканской пропаганде и начнут придерживаться деловой риторики, цель которой заключается в диалоге между странами.