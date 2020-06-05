Гонконг заставили чтить китайский гимн. Где еще можно нарваться на наказание за оскорбление госсимволов

В четверг власти Гонконга приняли закон о государственном гимне. Теперь за оскорбление «Марша добровольцев» может грозить три года тюрьмы. В каких еще странах наказывают за неуважение к гимну — в материале «360».

Несмотря на попытки оппозиционеров, которые во время заседания дважды разлили неизвестную дурнопахнущую жидкость, парламент принял спорный закон о неуважении к государственному гимну.

Пожарные и сотрудники полиции, направленные для расследования инцидента с разбрызгиванием неопознанных жидкостей, сообщили, что в них были найдены мертвые насекомые, но ядовитых газов обнаружено не было. Председатель парламента назвал действия оппозиционных политиков «наивными, безответственными и незаконными» и продолжил заседание.

Согласно законопроекту, любой человек, признанный виновным в неправильном использовании или оскорблении государственного гимна, будет оштрафован на сумму до 50 тысяч гонконгских долларов (446 082 рублей) и заключен в тюрьму на три года.

Россия

В 2016 году Верховный суд России одобрил уголовное наказание за оскорбление гимна страны. Согласно документу, под оскорблением подразумевается умышленное искажение музыкальной редакции или текста гимна при публичном исполнении или публикации в СМИ, включая интернет. За данное нарушение грозит наказание до года лишения свободы или принудительные работы на тот же срок.

В отзыве Верховного суда отмечается, что предложение о наказании за оскорбление гимна является обоснованным. Судьи исходили из принципа равенства статусов госсимволов — согласно Конституции, герб, гимн и флаг имеют одинаковый статус.

В других странах

В Германии оскорбление флага, герба или гимна грозит тюремное заключение сроком до трех лет.

Стана вообще отличается жесткостью законов против пропаганды ненависти и оскорблений. Например, к ответственности привлекают людей, отрицающих холокост. Наказать могут и за богохульство, клевету, пропаганду антиконституционных организаций, оскорбление представителей иностранных государств. В

За нарушение полагается штраф физлицам — до пяти миллионов евро, компаниям — до 50 миллионов.

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Во Франции за тяжкое оскорбление национального гимна или флага светит штраф до 7 500 евро (около 588 468 рублей) и заключение до шести месяцев. Отмечается, что наказание грозит только во время демонстрации, организованной или одобренной госорганами.

В Турции публичное оскорбление гимна карается заключением под стражу. Срок лишения свободы от полугода до двух лет.

В Австрии оскорбление национального герба и гимна во время официального или публичного мероприятия наказывается заключением до шести месяцев или штрафом до 360 дневных норм оплаты труда (ДНОТ). Он устанавливается отдельно и составляет от четырех до пяти тысяч евро в зависимости от многих факторов, включая финансовое состояние преступника.