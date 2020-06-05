Гонконг заставили чтить китайский гимн. Где еще можно нарваться на наказание за оскорбление госсимволов
Несмотря на попытки оппозиционеров, которые во время заседания дважды разлили неизвестную дурнопахнущую жидкость, парламент принял спорный закон о неуважении к государственному гимну.
Пожарные и сотрудники полиции, направленные для расследования инцидента с разбрызгиванием неопознанных жидкостей, сообщили, что в них были найдены мертвые насекомые, но ядовитых газов обнаружено не было. Председатель парламента назвал действия оппозиционных политиков «наивными, безответственными и незаконными» и продолжил заседание.
Согласно законопроекту, любой человек, признанный виновным в неправильном использовании или оскорблении государственного гимна, будет оштрафован на сумму до 50 тысяч гонконгских долларов (446 082 рублей) и заключен в тюрьму на три года.
Россия
В 2016 году Верховный суд России одобрил уголовное наказание за оскорбление гимна страны. Согласно документу, под оскорблением подразумевается умышленное искажение музыкальной редакции или текста гимна при публичном исполнении или публикации в СМИ, включая интернет. За данное нарушение грозит наказание до года лишения свободы или принудительные работы на тот же срок.
В отзыве Верховного суда отмечается, что предложение о наказании за оскорбление гимна является обоснованным. Судьи исходили из принципа равенства статусов госсимволов — согласно Конституции, герб, гимн и флаг имеют одинаковый статус.
В других странах
В Германии оскорбление флага, герба или гимна грозит тюремное заключение сроком до трех лет.
Стана вообще отличается жесткостью законов против пропаганды ненависти и оскорблений. Например, к ответственности привлекают людей, отрицающих холокост. Наказать могут и за богохульство, клевету, пропаганду антиконституционных организаций, оскорбление представителей иностранных государств. В
За нарушение полагается штраф физлицам — до пяти миллионов евро, компаниям — до 50 миллионов.
Во Франции за тяжкое оскорбление национального гимна или флага светит штраф до 7 500 евро (около 588 468 рублей) и заключение до шести месяцев. Отмечается, что наказание грозит только во время демонстрации, организованной или одобренной госорганами.
В Турции публичное оскорбление гимна карается заключением под стражу. Срок лишения свободы от полугода до двух лет.
В Австрии оскорбление национального герба и гимна во время официального или публичного мероприятия наказывается заключением до шести месяцев или штрафом до 360 дневных норм оплаты труда (ДНОТ). Он устанавливается отдельно и составляет от четырех до пяти тысяч евро в зависимости от многих факторов, включая финансовое состояние преступника.