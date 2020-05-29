Ошибки ВОЗ. Как организация потеряла авторитет во время пандемии

Аргументы издания

«ВОЗ была известна в основном тем, что победила оспу, боролась с полиомиелитом и туберкулезом и оказывала поддержку бедным странам», — говорится в материале. Однако как только руководство организации перешло к экс-министру здравоохранения Гонконга Маргарет Чен в 2006 году, ВОЗ начала прыгать из скандала в скандал, отмечают авторы статьи. Посыпались обвинения в слабой реакции во время вспышки свиного гриппа в 2009 году, Эболы в 2014-м, были даже претензии к непрозрачности расходов.

Источник фото: foreignpolicy.com

Недовольство ВОЗ продолжилось и когда генеральным директором в 2017 году стал нынешний лидер — эфиопский государственный деятель Тедрос Адханом Гебрейесус. В материале подчеркивают, что его избрали при закулисной поддержке Китая.

Гебрейесус не раз хвалил Китай за «прозрачность» во время пандемии, пока Пекин якобы скрывал данные о вирусе. Когда с запоздалой реакцией китайские центры по контролю за заболеванием все же признали заразность коронавируса, ВОЗ выступала «против применения каких-либо ограничений международного трафика». И лишь 30 января организация неохотно объявила вспышку COVID-19 чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. Когда США запретили въезд в страну из Китая всем, кроме американцев, в ВОЗ решение осудили, назвав его «контрпродуктивным».

3 февраля Гебрейесус снова высказался против ограничения поездок из Китая, отметив: «Если бы не действия Китая, число случаев за пределами КНР было бы намного выше». ВОЗ объявила пандемию только 11 марта. К этому моменту заболевание зафиксировали в 114 странах, а количество зараженных в мире превысило 118 тысяч.

Критика и расследование

Министр здравоохранения США Алекс Азар во время Всемирной ассамблеи здравоохранения заявил, что ВОЗ вовремя не справилась с распространением коронавируса, что и привело к усилению пандемии.

«Мы должны откровенно сказать об одной из главных причин, по которым эта вспышка вышла из-под контроля. Эта организация оказалась неспособна получить информацию, в которой нуждался весь мир, и эта неспособность стоила жизни многим людям», — подчеркнул американский чиновник.

Дональд Трамп и вовсе пригрозил ВОЗ заморозкой финансирования, если организация «не возьмет на себя обязательства по существенным улучшениям». Сделать это ВОЗ должна в течение 30 дней. Об этом американский лидер заявил в письме к Гебрейесусу, которое опубликовал в своем Twitter 19 мая.

Трамп также пообещал пересмотреть членство США в организации и напомнил о расследовании, которое администрация Белого дома ведет по факту «неудачного ответа на вспышку COVID-19». ВОЗ сможет восстановить утраченное доверие, заметил американский лидер, если продемонстрирует «свою независимость от Китая».

Правда, действия американского правительства уже осудили в международном сообществе. Генеральный секретарь ООН обратился к Трампу и заявил, что сейчас необходимо работать сообща. А по мнению основателя Microsoft Билла Гейтса, на данный момент весь мир нуждается в ВОЗ как никогда раньше.

Репутация ВОЗ

«Репутация ВОЗ и до коронавируса была не на сильно высоком уровне, потому что это типичное учреждение ООН, которое делает вид, что управляет процессами. Оно действительно выпускает какие-то общие рекомендации, там действительно, наверное, в чем-то есть профессионалы. Однако при всем этом ВОЗ имеет в полной мере все недостатки ООН, включая бюрократию и политическую импотенцию», — заявил «360» политолог Геворг Мирзаян.

Он подчеркнул, это не значит, что ВОЗ бесполезна. Какая-то польза, конечно, есть. При этом альтернативы этой организации в мире нет.

Говорить об авторитете ВОЗ нужно сравнительно с чем-то, а у нас нет аналогов, которые могли бы хоть частично продублировать функции ВОЗ. Имеем то, что имеем Геворг Мирзаян политолог.

Статья Foreign Policy, по его мнению, по сути — перечисление фактов вперемешку с домыслами, но все же фактов. Однако там нет ничего из того, о чем не было бы известно ранее.

«Да, ВОЗ полагалась на позицию Китая. Да, ВОЗ не оспаривала позицию Китая. С одной стороны, это так и есть. С другой — а что сказано нового? ВОЗ действовала исключительно в рамках тех протоколов, которые у нее были. Она не могла знать реальных масштабов эпидемии, как и Китай, потому что у нас до сих пор недостаточно информации о коронавирусе. Требовать, чтобы Китай давал правильную информацию… там, извините, Нострадамусов нет», — отметил политолог.

Конечно, ошибочные действия ВОЗ во время пандемии навредили репутации организации. Но ведь ее руководство не говорит, что было во всем право. Оно полностью поддержало расследование. Только проводить его нужно после пандемии, уверен собеседник «360». Сначала нужно побороть болезнь, а потом разбираться, кто и в чем виноват.

«Трамп же хочет, чтобы ВОЗ доказала свою независимость от Китая. В переводе на русский язык он хочет, чтобы организация призналась, что является агентом Китая. Это нужно Трампу, но не миру. Сейчас надо вместе бороться с коронавирусом», — подчеркнул Мирзаян.

ВОЗ — инструмент давления на Китай

Собеседник «360» уверен, что все обвинения со стороны американцев имеют исключительно политический характер. Против Китая объединились и Трамп со своим стремлением перебросить на Пекин собственную вину, и его оппоненты, которые не любят президента. Но они понимают, что Китай — это стратегический противник, который резко усилил свои позиции после эпидемии, и сейчас его нужно «срезать на взлете». Американские военные тоже понимают: если сейчас Китаем не заняться вплотную, потом бороться с ним будет очень сложно. Местные бизнесмены же хотят воспользоваться моментом и побороть китайских конкурентов.

ВОЗ в этой ситуации используется как повод для того, чтобы проводить и углублять, как уже некоторые из экспертов ее называют, холодную войну, которая разворачивается США против Китая. Так американцы пытаются сказать, что Китай в сговоре с ВОЗ и именно они ответственны за те огромные людские и еще даже не подсчитанные экономические потери, которые понес весь мир Геворг Мирзаян политолог.

Собеседник «360» уверен, что все публикации, направленные против ВОЗ, на самом деле целятся в Китай. Даже в статье Foreign Policy Пекин проходит красной линией через весь текст. Главная мысль материала: Китай виноват в коронавирусе и его надо наказать.

«Даже в конце материала отмечено, что виновным может быть ВОЗ и/или Китай. ВОЗ — лишь инструмент и повод для давления на Китай. Китай разводит руками: „Что вы от нас хотите? Мы передавали те данные, которые были!“ ВОЗ говорит: „Что вы от нас хотите? Мы действовали по протоколу!“ Это позиция Трампа, что Китаю нельзя верить. ВОЗ все же действует с позиции равноправия», — заключил Мирзаян.