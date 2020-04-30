Жительница Харькова отрезала голову дочери-подростку и носила ее с собой. Ребенка она назвала «ошибкой молодости»

Жительница украинского Харькова отрезала голову родной 11-летней дочери. Взяв в одну руку нож, а в другую — пакет с головой убитого ребенка женщина в голом виде отправилась гулять по улицам города. Когда ее пытались остановить полицейские, она бросилась на них с ножом. «360» собрал все, что известно о жестоком убийстве.

Голая убийца

Утро четверга для полицейских Харькова началось с того, что местные жители сообщили о том, что по улице в районе Полтавского шляха ходит голая женщина с ножом.

Прибывшие на место полицейские действительно увидели голую женщину. В одной руке у нее был нож, в другой непрозрачный пакет.

При попытке правоохранителей приблизиться к гражданке, там начинала громко кричать и угрожать ножом. После она убежала от правоохранителей по шоссе. Когда женщину поймали, выяснили, что в пакете лежит голова девочки-подростка.

Пойманная женщина с полицейскими говорить и объяснять свое поведение отказалась - и ее доставили в отдел.

Примерно в это же время харьковские правоохранители в полицию Дергачевского района позвонили из села Подворки. Местный житель заявил, что в соседней комнате нашел обезглавленное тело своей 13-летней племянницы. Он пояснил, что живет вместе с сестрой и ее дочерью. Но в данный момент в доме остался только он и мертвая девочка без головы.

Источник фото: Национальная полиция Украины

Прибывшие на место следователи начали изучать место преступления. Выяснилось, что девочку 20 раз ударили ножом перед тем, как обезглавить. Правоохранители открыли уголовное производство по статье «Умышленное убийство малолетнего ребенка». Мать девочки задержали по подозрению в убийстве. Если ее вину докажут, то ей грозит пожизненное заключение.

Нормальная семья

Жители села Подворки рассказали, что мать убитой девочки зовут Татьяна Пьянова. Она жила в одном доме с братом Антоном. После смерти родителей они разделили дом стеной изнутри, сделали два разных входа, чтобы не мешать друг другу жить.

Ничего подозрительного в поведении Татьяны местные жители не замечали.

«Была адекватной, конечно. Выпивала на праздники, но не была наркоманкой или алкоголичкой», — заявил один из соседей. Он отметил, что дочка Татьяны ходила в школу. Особого богатства в семье не водилось.

Татьяна постоянно работала. На учете у психиатра не состояла. Жители села отметили, что с дочкой у нее были вполне хорошие отношения. Сама девочка всегда была ухоженной. А вот с братом Антоном Татьяна иногда ругалась.

Ночью, когда произошла трагедия, никаких криков никто из соседей не слышал. Из необычного жители отметили только то, что в окнах дома горел свет, а во дворе громко лаяли собаки. О том, что произошло, они узнали только когда к дому начали съезжаться сотрудники полиции.

«Ошибка молодости»

На судебном заседании по избранию меры пресечения Татьяна Пьянова вела себя неадекватно. Видео из зала суда опубликовала местная журналистка Анна Юрченко.

Можно увидеть, как женщина постоянно кричит на судью, говорит, что она не та, кем он ее представляет на самом деле. По ее словам, она намерена ждать «Божий суд». На уговоры судьи помолчать хотя бы одну минуту она кричит еще громче. Досталось и приставам, который пытались ее успокоить.

«Ты меня рожал, чтобы меня трогать?», — огрызнулась на одного из работников суда Татьяна. В итоге судебное заседание прервали.

В разговоре с журналистами Татьяна заявила, что ее дочь это «ошибка молодости». Она рассказала, что девочку звали Евой и что скоро у нее появится свой Адамчик. Кроме того, женщина пообещала обратиться к Богу, чтобы он решил, казнить ему или помиловать всех, кто ее сегодня судит.

По итогам заседания суд арестовал Татьяну Пьянову на два месяца без права внесения залога.