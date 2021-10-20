В октябре садоводы сажают тюльпаны. Холодная погода только помогает этим растениям укорениться и красиво прорасти весной. «360» рассказывает, как правильно сажать тюльпаны осенью.

Когда сажать тюльпаны

Середина октября — период, когда нужно сажать тюльпаны. Несмотря на холод, луковицы растений проходят определенный важный цикл. В результате весной садовода будет ожидать разноцветный сад.

Председатель Общероссийской организации «Садоводы России» Андрей Туманов объяснил «360», что луковицы тюльпанов укореняются осенью, а за холодный период формируется почка. Туманов также отметил, что если зима будет теплая, то цветы попросту не зацветут.

Подбор земли

Для тюльпанов нужно подобрать правильную землю. Туманов объяснил, что хуже всего они растут в песке и в глине.

«В целом они неприхотливые, но для их дыхания и питания в целом должна быть какая-то почва», — добавил специалист.

Руководитель проекта Чудогрядка.рф Алексей Володихин отметил, что важно также и место посадки. Главное, чтобы это не была яма или низина, где будет застой воды, иначе луковицы попросту сгниют.

При посадке луковиц можно также использовать специальную корзину. По словам Володихина, со временем луковица уходит на большую глубину, и в какой-то момент их бывает сложно выкопать.

«Летом, когда цветоводы начинают что-то сажать, они просто забывают, де у них тюльпаны, и можно случайно откопать другое растение и погрузить луковицу еще глубже», — объяснил специалист.

Выбрать сорт для посадки

Андрей Туманов отметил, что сортов тюльпанов достаточно много, и выбрать какой-то один из них сложно. Однако долгое время самым популярным были дарвиновы гибриды.

Это красный бокаловидный большой. Он был выведен голландским селекционером на основе советских тюльпанов, которые вывезли из казахских степей Андрей Туманов.

По словам садовода, в последнее время также популярны лилиецветные тюльпаны и бахромчатые. Людям также полюбились желтые, красные, фиолетовые и бордовые цветы.

Другой популярный вид тюльпанов — ботанические, которые отличаются короткой формой и не выкапываются каждый год. Среди необычных видов — многоголовые тюльпаны и тюльпаны, которые невозможно отличить от нарциссов.

Обработка растений

Специалисты посоветовали не обрабатывать луковицы перед посадкой и не использовать удобрения. По словам Туманова, химические вещества для цветов продвигают либо фармацевты, либо торговцы стимуляторами.

Схожее мнение выразил и Алексей Володихин. Он отметил, что из-за химической обработки тюльпан может не укорениться до сильных морозов и прорасти раньше времени. Весной растения можно подкормить азотом. Тем не менее, могут попасться травмированные луковицы, с которыми придется повозиться перед посадкой.

«Такие травмированные луковицы лучше присыпать золой или толченным углем, а только потом сажать», — объяснил эксперт.

Садоводы также должны быть готовы к появлению пестролепестности тюльпанов. Это вирусная болезнь, при которой цветок начинает терять форму, а на его листьях появляются линии. На первый взгляд, такое явление не кажется опасной болезнью, однако оно может привести к вырождению цветка и с легкостью перекинуться на другие тюльпаны. Остановить вирус можно только после выкапывания растений.