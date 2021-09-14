Осень может быть удобной. Пять вещей сделают прогулку приятной даже в дождь

Нет плохой погоды, есть неподготовленные к ней люди! Чтобы гулять под дождем среди горящих золотом листьев, всего-то и нужно — хороший зонтик или дождевик, непромокаемая обувь или удобные калоши. Такие вещи обеспечат вам хорошее настроение и возможность насладиться самым красивым временем года.

1. Умный зонт

Лучше всего в осенний дождливый день остаться дома, завернувшись в теплый плед. Но если все-таки приходится идти на улицу, лучше всего взять хороший зонт, который послужит надежной защитой от любой непогоды. Сейчас умным делают даже этот атрибут осени.

По краю купола зонта расположена светоотражающая полоса, что делает пешехода видимым для автомобилей вечером. А сам человек сможет отлично видеть, куда идет, с помощью встроенного в ручку мощного фонарика. Если такие навороты не нужны, то можно просто купить зонт, у которого купол складывается внутренней стороной полотна наружу — и его можно класть на колени или на стол без риска все намочить.

Цена: до 1200 рублей

2. Дождевик

Не всем нравятся зонты, какими бы удобными и функциональными они ни были. Как раз для таких людей есть широчайший выбор плащей-дождевиков — ввсех расцветок, фасонов и стилей. Такие плащи хороши тем, что довольно компактны и их можно засунуть даже в самую маленькую дамскую сумочку, а иногда и просто в карман джинсов.

Дождевики в виде пончо выгодно отличаются тем, что дают возможность прятать под ними рюкзак на спине или наплечную сумку. Есть модели для мальчиков и девочек любого возраста, а также для велосипедистов и домашних любимцев. Выбирать размер дождевика стоит с учетом того, что их надевают на верхнюю одежду.

Цена от 120 рублей

3. Калоши

Вступить в лужу осенью умеют все. А потом хлюпать мокрыми ногами, сожалея, что калоши и боты давно вышли из моды, а резиновые сапоги, даже самых веселых расцветок, не всегда к месту. К счастью, появились дождевики для обуви. Суть та же, что и у калош, но их современное воплощение намного удобнее и практичнее.

Это легкие силиконовые чехлы, которые можно надеть на любую обувь — туфли, кроссовки, мокасины. Дождевики достаточно прочные, к тому же снабжены рифленой подошвой и не скользят — их можно надевать даже зимой в гололед! Чехлы довольно компактно складываются, после использования их достаточно помыть под краном — и они опять как новые.

Цена от 300 рублей

4. Пропитка

Если все-таки хочется рассекать по улицам в любимых туфлях (зря, что ли, покупали) и при этим не промочить ноги, стоит обратить внимание на водоотталкивающую пропитку для обуви. Такое средство способно защитить обувь из замши, нубука, велюра, текстиля, бархата и гладкой кожи не только от воды, грязи и слякоти, но и от солей и реагентов.

Система простая: нужная пара опрыскивается спреем из баллончика. Кстати, стоит делать это на балконе, так как у средства есть запах, который, впрочем, довольно быстро выветривается. После высыхания процедура повторяется — и все, защита активирована. У изделий из замши нужно будет лишь поднять ворс щеткой.

Цена: от 300 рублей

5. Крем для рук

Помимо красивых желтых листьев и некрасивой слякоти, осень приносит проблемы для кожи рук — она часто начинает становиться сухой и шершавой. Эту проблему легко решить с помощью защитных и питательных кремов, а также масок для рук. Причем пользоваться кремом стоит не только женщинам, но и мужчинам.

Сегодня особенно рекомендуют крем-баттер — довольно плотный крем с высоким содержанием глицеридов и насыщенных кислот, которые способны увлажнить и напитать кожный покров. Но не менее приятный эффект от детских увлажняющих кремов российского производства. Главное — пользоваться ими регулярно, а не ждать эффекта от разового применения.

Цена от 43 рублей