Пережить осень без простуды реально! Главное, не слушать глупые советы

Как вы спасаетесь от простуды осенью? Марлевая повязка на лицо, оксолиновая мазь в нос — и на улицу? Извините, но это не работает. И даже самый проверенный и приятный способ профилактики — бабушкино малиновое варенье — бесполезен. Не слушайте глупые советы по профилактике — лучше читайте нашу статью.

Бесполезные способы

Простудой мы называем целую коллекцию инфекций, передающихся воздушно-капельным путем. Осень — лучшая пора, чтобы подцепить какую-то гадость. Около 200 различных вирусов могут вызывать болезненное состояние, а самый опасный из них — грипп. Но если от гриппа спасет вакцинация, то от большинства ОРВИ прививок попросту не существует.

В России мы привыкли к народной профилактике. Но вот суровая правда: многие из привычных способов бесполезны.

Например, марлевая повязка. Ее носят чуть не весь день, забывая, что она эффективна лишь три часа, а потом сама становится источником инфекции. Второй излюбленный, но бесполезный способ защиты — оксолиновая мазь и закапывание в нос сока чеснока. Мази склеивают микроворсинки внутри носа, а капли могут обжечь слизистую оболочку.

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Бабушкин способ лечиться горячим чаем с малиновым вареньем тоже бесполезен, так как витамин С в составе ягоды распадается в кипятке. Лучше есть малину свежей или сушеной.

Закаляться в сезон гриппа — тоже плохая идея. Резкое охлаждение приводит к различным заболеваниям.

Рукопожатие, на первый взгляд, безвредно — но давайте присмотримся внимательнее. Через руки ОРВИ не передается, но важны последствия: если после дружеского жеста на улице человек полезет руками в рот или глаза, потрет нос, то здесь вероятность заразиться не только гриппом, но и рядом других заболеваний. Так что этот пункт относится не только к осенней, а вообще к круглогодичной гигиене.

Что работает?

Теплый нос

Частая причина простуды осенью и зимой — холодный нос (пожалуйста, не смейтесь). Дело в том, что этот орган — ворота для респираторно-вирусных инфекций, передающихся воздушно-капельным путем. Когда понижается температура, замедляется кровообращение и с микробами борются меньше иммунных клеток крови.

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Стирайте горячее

Иногда мы ставим стиральную машинку на режим пониженной температуры, чтобы экономить электричество. Но стоит пересмотреть приоритеты: что важнее — здоровье или лишние деньги? Чтобы не переносить микробы с одежды на себя, стирайте вещи при температуре минимум +60 градусов — именно тогда все микробы погибают.

Спите больше

При недостатке сна нарушается работа гена TLR-9, отвечающего за иммунитет. Люди, спящие менее семи часов в сутки, в три раза больше подвержены риску подцепить простуду, чем те, кто тратит на сон минимум восемь часов. Здоровый сон действительно укрепляет иммунитет.

Ешьте меньше сладкого

У больного устойчивый уровень глюкозы. Наелся сладкого — глюкоза повысилась, и это привело к упадку иммунитета. Соответственно, человек стал более чувствителен к простуде.

Обходите больных

Это, вероятно, самый действенный способ. Стоит помнить о «правиле двух сидений». Согласно ему, риск простудиться снижается, если человек сидит на расстоянии двух рядов сидений от простуженного человека.

Если вы, например, оказались с чихающим и кашляющим человеком в машине и поездка длится минимум 90 минут, то вы заразитесь с вероятностью 99,9%.

Так что заботьтесь о своем здоровье и не болейте!