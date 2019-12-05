ОСАГО по индивидуалке. Повышение цены полисов назвали «дымовой завесой»

В Госдуме разработали очередные поправки в закон об ОСАГО. Цена полиса станет индивидуальной в зависимости от наличия серьезных нарушений ПДД. По задумке, аккуратным водителям не придется платить за недобросовестных. Но депутат Вячеслав Лысаков считает изменения «дымовой завесой», которая позволит зарабатывать на россиянах.

Предложенный группой депутатов, в том числе Анатолием Аксаковым, Алексеем Изотовым, Олегом Николаевым, законопроект частично дублирует октябрьскую инициативу Минфина. Он сохраняет повышающий территориальный коэффициент надбавки за мощность двигателя и грубую езду.

Последний, пояснили «Известиям» в Российском союзе автостраховщиков, могут отменить, но тогда тарифный коридор раздвинется до 30%. Это приведет к подорожанию ОСАГО. Заметнее всего оно будет в городах и регионах с территориальным повышающим коэффициентом: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Пермь, Челябинск и Подмосковье.

Против законопроекта выступил депутат Вячеслав Лысаков, рассказавший о незаконных выводах средств из автостраховой сферы. Он указал. что невозможно проводить реформы в такой ситуации. В Центробанке, напротив, предложение депутатов сделать цены индивидуальными одобрили.

Шаги либерализации

Один из авторов законопроекта Алексей Изотов рассказал «360», что поправки подготовили по поручению Владимира Путина.

Первый этап либерализации рынка ОСАГО начался 17 января 2019 года. Тогда для эксперимента тарифный коридор для владельцев транспортных средств категорий В и ВЕ расширили на 20%. В итоге полисы подешевели в среднем на 5,3%, по указанным выше категориям — на 3,8%, Конкурентоспособность рынка выросла, отказы в выдаче полисов и жалобы снизились. Но нужно, считает соавтор документа, идти дальше к индивидуализации стоимости полисов.

«Сейчас каждая страховая в рамках коридора устанавливает тариф на субъект. Стоимость полисов единая, и 80% законопослушных граждан платят за 20% злостных нарушителей. Теперь мы в рамках существующего коридора для каждого водителя будет устанавливаться свой индивидуальный тариф», — сообщил Изотов.

К числу неоднократных злостных нарушений, за которые последует повышение цены полиса, парламентарии отнесли: превышение скорости более чем на 60 километров в час, езда по встречке и на красный свет, пьяное вождение. При этом учитывать будут только нарушения, зафиксированные автоинспекторами, а не видеокамерами.

Не всем дороже

В беседе с «360» вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Сергей Ефремов опроверг повышение стоимости полисов на 30%. Этот вопрос обсуждали 5 декабря на парламентских слушаниях.

«Сейчас достаточно спокойная обстановка, оснований для подъема тарифа нет. В Российском союзе автостраховщиков таких опасений не высказывали и никто об этом не говорил», — подчеркнул Ефремов.

Депутат Изотов также опроверг слухи о повышении цен на треть для всех водителей. Стоимость страховки может измениться, но не более чем на размер инфляции. Таким образом, если изменения примут, платить за полис больше придется исключительно злостным нарушителям ПДД. Аккуратных водителей нововведение не коснется. Основная цель поправок — сделать тариф справедливым для тех, кто правила не нарушает. Для них должно продолжаться снижение цен на страховку.

Дымовая завеса

Депутат Вячеслав Лысаков на обсуждении присутствовать не смог. Однако сообщил «360», что страховщики просили расширить тарифный коридор. В последний раз это делали в 2015 году, и тогда изменения повлекли за собой двукратное увеличение стоимости полиса. Заверения, что платить больше придется только нарушителям, парламентарий назвал «дымовой завесой». Конечная цель поправок — отпустить тарифный коридор.

Что касается хищения средств из страховой сферы, о которой ранее говорил Лысаков, то в ситуации разбиралось МВД. Парламентарий, по его словам, имеет на руках официальные ответы министерства и регулятора.

«Оказалось, юристам-автомошенникам выплатили 0,6% от всех выплат по ОСАГО. А наибольший ущерб рынку причиняют сами автостраховщики в результате бесконтрольности со стороны Банка России и беспомощности РСА. Всего с рынка ОСАГО автостраховщиками было похищено более 150 миллиардов рублей. А выплатили в 2018 году они 118 миллиардов рублей. Они воруют больше, чем выплачивают нам», — подчеркнул Лысаков.

Его коллега депутат Изотов обладает другой статистикой. В 2018 году, пояснил он, суммарная страховая премия составила около 225 миллиардов рублей, а выплаты — примерно 142 миллиарда, то есть доля премий к выплатам — 64% к 36%. За девять месяцев этого года выплаты составили уже 73%, а их размер вырос на 3%. Но в любом случае, убежден он, это никак не может повлиять на дальнейшую либерализацию рынка ОСАГО.

Страховщики, сказал Лысаков, выступают за реформу и хотят расширить тарифный коридор, мотивируя тем, что денег на выплаты недостаточно.

О кризисе в сфере ОСАГО говорит количество жалоб страхователей. Ранее их рассматривали в Центробанке, тогда их было около 9-12 тысяч в год. Теперь перенаправляют финансовому омбудсмену. Только за два месяца 2019 года их было более 30 тысяч. Проводить реформы пока не будут устранены все нарушения он считает нецелесообразным.