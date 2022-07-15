Представитель МИД Китая назвал США лжецами, припомнив американцам Югославию, Ирак, Ливию и Сирию. И это далеко не первый случай, когда китайский дипломат критикует Штаты. Пока в Сети появляются картинки, намекающие на нечестность американцев, власти Китая поддерживают Россию в борьбе против Запада на международной арене. Специалисты уверены, КНР и РФ вместе — ось нового мира.

«Империя лжи»

Представитель китайского МИД Чжао Лицзянь обвинил Соединенные Штаты в постоянной лжи. Об этом он написал в Twitter.

«Они лгут. Соединенные Штаты — империя лжи», — заявил дипломат.

При этом Лицзянь добавил к твиту картинку. На ней — представители США в разные годы. Так он напомнил: американцы врали про Югославию в 1999 году, про Ирак — в 2003-м, про Ливию — в 2011-м, про Сирию — в 2018-м.

Источник фото: Twitter / Lijian Zhao 赵立坚

США действительно «империя лжи», уверен заместитель председателя Общества российско-китайской дружбы, председатель правления Российско-Китайского центра торгово-экономического сотрудничества Сергей Санакоев. Они декларируют одни вещи, а делают другие, заявил он «360». Он привел в пример слова американцев, что в мире не должно быть войн.

А кто начинал 70 военных конфликтов после Второй мировой войны? И это только после Второй мировой войны. И это совершенно точно империя лжи, которую так же называет и наш президент Сергей Санакоев.

Ранее Лицзянь все в том же Twitter выложил другую картинку. На ней он продемонстрировал, насколько по-разному США и весь мир видят международное сообщество. Соцсеть дипломата пестрит подобными высказываниями и забавными картинками, которые высмеивают Штаты.

Источник фото: Twitter / Lijian Zhao 赵立坚

А перед этим официальный представитель китайского дипведомства также назвал США самой воинственной страной в истории и наибольшей угрозой для мира и развития на планете.

Ось нового мирового порядка

Китай и США — диаметрально противоположные модели развития цивилизаций, заявил Санакоев. Дело в том, что американцы настаивают на глобализме. Китайцы же, как он напомнил, выступают как раз против.

«США <…> настаивают на гегемонии, не чураются таких фраз, что они исключительная нация и имеют право диктовать другим условия. Китай это совершенно не устраивает. Китай — это как раз олицетворение нового мира, который наступает. Он многополярный, это не гегемония США. Это другая модель», — пояснил он.

Источник фото: РИА «Новости»

Санакоев отметил, что Китай унаследовал ее с советских времен. Сейчас он продолжает эту линию и сожалеет, что Россия в этом плане не так настойчива, как СССР.

Россия и Китай сегодня составляют ту самую ось, которая под свои знамена собирает остальные страны. Обратите внимание на расширение БРИКС, где ради справедливого многополярного мира страны объединяют свои силы Сергей Санакоев.

Успешное сотрудничество

Сотрудничество России и Китая растет, уверен Санакоев. Он подчеркнул, что в прошлом году между странами был рекордный уровень торговли — почти 150 миллиардов долларов. В этом же году она уже выросла 30% — за полгода.

«В этом году может достигнуть исторического максимума — 200 миллиардов долларов», — отметил Санакоев.

Источник фото: РИА «Новости»

Китай — великая экономическая держава, но при этом «политический и военный карлик». Об этом «360» напомнил научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Должен быть кто-то, кто поддержит Китай… Поставит над китайской экономикой военный „зонтик“. Именно поэтому они с нами не рассорились до сих пор, хотя поводы были Дмитрий Журавлев.

Американские проекты «анти-Россия» и «анти-Китай»

Сейчас же США пытаются сделать из Тайваня, на который претендует Китай, проект «анти-Китай» — по аналогии с Украиной, которую сделали «анти-Россией», отметил Санакоев.

«Разница между Тайванем и Украиной в том, что Тайвань — часть Китая», — пояснил он.

Журавлев уверен, что вопрос с этими островами у Китая решится в любом случае, так как противников этому уже не осталось — кроме США. По его словам, основная часть жителей Тайваня хочет присоединиться к экономически успешной стране.

«Наш „зонтик“ позволяет надеяться на то, что у китайцев все будет хорошо, потому что использовать оружие в борьбе с Китаем американцы не могут при наличии нашей поддержки», — заключил Журавлев.