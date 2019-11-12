США поставляли оружие на Украину для «борьбы с русскими». Скрывать это уже бессмысленно

«Я был частью американской политики в отношении Украины. Мы хотели убедиться, что коррупцию, которая существовала на Украине в течение ужасно долгого времени, удалось снизить, что (Владимир Зеленский — прим. „360“) имеет возможность это сделать, и нынешний президент (Дональд Трамп — прим. „360“) хотел убедиться, что у Владимира Путина не будет возможности навредить украинскому народу. Для этого мы предоставили системы оборонительного оружия народу Украины. Предыдущая администрация решила этого не делать… Мы дали им настоящее оружие, чтобы они могли сражаться с русскими. Я горжусь тем, как нынешняя администрация вела политику в отношении Украины», — отметил Помпео.

В Госдуме слова госсекретаря не оценили. «В этой вседозволенности они начинают немного забываться и говорить все то, что, наверное, уважающее себя государство не только бы не делало, но и вслух бы не озвучивало», — заявил депутат Александр Шерин.

Возможно, Помпео действительно не пристало так высказываться. Но он наверняка действовал в рамках своих прав как дипломата, а также в интересах своей страны. В этом уверен политолог из США Эндрю Корыбко.

Все, что он сделал, это подтвердил уже приведенную в действие политику и объяснил, почему это было сделано так, а не иначе. Ему лучше быть прозрачным в этом плане, чем делать вид, что ничего не произошло Эндрю Корыбко политолог.

Собеседник «360» считает маловероятным, что заявление Помпео подогреет конфликт на Украине. А вот предоставление оружия это сделать может. «Это сыграло весомую роль в сохранении конфликта, но в последнее время кажется, что наступает оттепель — после того, как украинский и российский лидеры обозначили заинтересованность во встрече», — добавил Корыбко.

Два года назад США одобрили поставки Киеву переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin. А в сентябре 2019 Государственный департамент США дал добро на отправку Украине Javelin на сумму почти 40 миллионов долларов. Российская сторона говорила о том, что подобные действия приведут к обострению ситуации. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер также заявлял о контрпродуктивности поставок оружия на Украину.