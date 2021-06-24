Оружие иммунитета. Как работают антитела и почему они не отменяют вакцинацию

Россиян предупредили, что антитела не являются противопоказанием к вакцинации от коронавируса. Медики-эксперты пояснили, как работают антитела и почему их количество не влияет на необходимость сделать прививку. Оказалось, что определить, есть ли нужные антитела для борьбы именно с коронавирусом, довольно сложно.

Хотя в России и не планируют вводить локдаун по всей стране, статистика новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией подталкивает не медлить с прививкой. Людям поможет только коллективный иммунитет, который появится лишь после вакцинации большей части населения.

Врачи утверждают, что причин для отказа от прививки практически нет. Получить защиту от коронавируса не помешают ни жаркая погода, ни аллергия, даже людям с хроническим заболеваниями подберут подходящий препарат. И уж точно не является причиной отказа от вакцинации высокий уровень антител.

Оружие иммунитета

Микробиолог Евгений Плисов в разговоре с «360» сравнил антитела с оружием солдата. По словам эксперта, патогены используют наш организм как питательные вещества для собственного размножения. Но когда они туда попадают, в организме мобилизуется что-то типа клеточной армии.

«У любого солдата должно быть оружие, чтобы воевать с врагами. У нашего клеточного иммунитета такое оружие — антитела. Это такие белки, которые выполняют много функций, но главное — они прикрепляются к патогенам или токсичным веществам и их нейтрализуют», — пояснил Евгений Плисов.

Он рассказал, что иногда антитела могут облепить бактерию и она ничего не может делать в своей белковой «шубе». Либо антитела прикрепляются и, как метки, дают сигнал другим клеткам, которые сжирают патоген. Антитела также могут склеивать патогены или просто разрушать их. Так что антитела — это оружие иммунитета.

Разные антитела

С коллегой согласился доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн. Он рассказал «360», что термин «антитело» впервые употребил немецкий врач Пауль Эрлих. Так он назвал белки, которые вырабатываются в ответ на попадание в организм возбудителя болезни.

«Эти белки специфически связываются с теми веществами, которые их вызывают. Обычно образование антител индуцируется тоже белковыми веществами, но некоторые другие вещества также способны вызывать образование антител», — уточнил Анатолий Альтштейн.

Когда в организм попадает вирус, сами его частички состоят из довольно большого количества белков. И на все эти белки развивается иммунная, то есть защитная реакция, пояснил профессор. В организме образуется несколько вариантов антител, наиболее частые — это иммуноглобулины G, но есть также A, M, E и D.

Анатолий Альтштейн подчеркнул, что противовирусные антитела бывают разные. Главные защитники против вирусов — антитела нейтрализующие. Они развиваются в организме, когда человек болеет вирусной инфекцией, и надежно защищают человека от заражения.

«И в случае с коронавирусом ситуация остается такой же. Но антитела против коронавируса очень специфические: они не будут взаимодействовать с вирусом гриппа, полиомиелита или краснухи. Они действуют только с определенным видом вируса. И если их содержание в крови достаточное, то человек будет защищен», — сказал профессор.

Прививка поднимет количество антител

Альтштейн также рассказал, что для определения нейтрализующих антител нужно проводить специальные вирусологические реакции. Но сейчас это мало кто делает: из-за опасности коронавируса нужно специальное разрешение от санитарно-эпидемиологической службы. Поэтому большинство компаний для обнаружения антител пользуются более простой реакцией.

«Они зарабатывают хорошие деньги, вот только антитела, которые так определяют, совсем не обязательно нейтрализующие. Например, у человека может быть высокое количество антител, выявляемых вот такими вот реакциями, но именно нейтрализующих может быть довольно мало», — пояснил Анатолий Альтштейн.

Именно поэтому, по словам профессора, можно и нужно вакцинироваться вне зависимости от показателей антител в организме. Даже если предположить, что у человека есть именно нейтрализующие белки, прививка сработает как дополнительный стимул — и в организме поднимется количество нужных антител.