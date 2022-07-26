Генпрокурор Игорь Краснов назвал распространение оружия и наемников с территории Украины угрозой для СНГ. В опасности могут оказаться не только бывшие советские республики, но и Европа, через которую ведется контрабанда иностранного вооружения. Боеприпасы также могут оказаться в руках радикалов на Ближнем Востоке. Все это может и привести к новым очагам напряженности.

Генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил, что распространение наемников и оружия с Украины — крайне опасная угроза для стран СНГ. На встрече с генеральным прокурором Таджикистана Юсуфом Рахмоном в Душанбе он рассказал, что среди других опасных вызовов — контрабанда боеприпасов и запрещенных веществ, писало РИА «Новости».

Для устранения угроз страны СНГ и правоохранительные органы должны «актуализировать» схемы взаимодействия, чтобы работать эффективнее.

Ранее Европол заявлял о контрабанде огнестрельного оружия и боеприпасов с Украины в ЕС. Ведомство не исключило, что на границе Украины и ЕС стали появляться тайники с вооружением для контрабанды. Сотрудники Европола не исключили, что контрабандой оружия занимаются украинские беженцы.

Угрозы с Украины

Директор организации Катрин де Болль еще в мае отмечала высокие риски поставок оружия Украине. Она напомнила о конфликте на Балканском полуострове после распада Югославии. Различные криминальные группы до сих пор используют оружие тех дней.

Наемники во время конфликтов также начинают расползаться по миру и угрожать безопасности других стран. Политолог, журналист Юрий Светов напомнил «360», что часть иностранных наемников на Украине оказались убиты, а некоторые смогли покинуть страну. Но им нужно зарабатывать деньги, поэтому они отправятся в другие страны.

«Например, оставшиеся наемники из Белоруссии на Украине попытаются себя проявить в родной стране. Так же могут поступить наемники из Грузии, где постоянно происходят конфликты между властью и оппозицией. Есть напряжение и в Узбекистане. Люди могут потечь в эти постсоветские страны, чтобы поучаствовать там в разжигании „пожара“», — рассказал Светов.

Оружие, которое поставляют западные страны, может попасть к радикальным группировкам, которые находятся на Ближнем Востоке. По словам Светова, в Ливии все еще продолжается конфликт, есть неспокойные очаги в Сирии.

«Именно поэтому Россия тщательно следит за тем, как будут вывозить зерно на кораблях. Потому что вполне можно под зерном вывести что угодно, те же реактивные системы залпового огня НIМАRS туда спрятать. Есть же прецедент, когда в петербургском порту под грузом бананов спрятали партии наркотиков. Оружие так же можно спрятать», — рассказал Светов.

Общемировая проблема

Опасность может грозить не только странам СНГ, но и Европе. По словам члена совета по внешней и оборонной политике, генерал-майора ФСБ в запасе Александра Михайлова, украинским преступникам все равно, на чем делать деньги, и они будут продавать оружие в том месте, где им ближе и удобнее.

«Продать оружие для стран СНГ значительно сложнее, и логистика иная, а перетащить его в Польшу или в какие-то другие западные страны — это раз плюнуть. Тема, которую обозначил Краснов, значительно шире, чем страны СНГ», — рассказал Михайлов.

Блокировать угрозы, поступающие с Украины, можно только эффективной оперативно-разыскной работой и усилением контрразведывательного режима.

«Только усиление агентурной работы и получение упреждающей информации поможет пресечь даже замысел. И тогда можно говорить об успехе», — добавил специалист.

Михайлов напомнил, что в России удается предотвратить многие преступления на стадии замысла. По его словам, иностранцы едут в Россию с разведывательной деятельностью, но ее пресекают тут же.