Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страна поставляет ВСУ новейшее вооружение, которого еще нет даже в Вооруженных силах ФРГ. Однако даже самая современная немецкая техника не спасет Украину, а только пошатнет положение Шольца. К тому же даже западные политики понимают, что судьба Украины уже решена.

Немецкие новинки для ВСУ

Германия отправила Украине очередную партию оружия. На этот раз разработки, по словам канцлера Олафа Шольца, настолько новые, что их нет даже на вооружении самой немецкой армии. Об этом политик рассказал в интервью канадскому изданию The Globe and Mail.

Причем журналист газеты напрямую спросил Шольца, почему Германия сокращает поставки оружия на Украину. На это канцлер сначала заявил, что немецкое правительство не поставляет смертельное вооружение в «кризисные районы», а затем рассказал об отправленных ВСУ минах, тоннах боеприпасов и различных боевых орудиях.

«Мы уже перешли к более сложным и дорогостоящим системам: самоходным гаубицам, РСЗО, зенитным установкам, радарам для борьбы с батареями. Некоторые из этих систем настолько новые, что их было произведено очень мало, а некоторые даже не были внедрены в Вооруженных силах Германии», — объяснил Шольц.

Директор Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный объяснил, что такое новейшее вооружение может оказаться американским, а через Германию его просто поставляют транзитом.

«Это наиболее вероятный вариант. Но также могут быть разработаны экспериментальные образцы вооружения, которые Германия решила испытать в реальных боевых действиях», — подчеркнул политолог.

В беседе с канадской газетой Олаф Шольц также добавил, что Германия обучает украинских военных работать с новым сложным оборудованием. Ранее СМИ уже сообщали, что бойцы ВСУ зачастую не умеют обращаться даже с обычным оружием. Издание The New York Times и вовсе писало, что украинским военным приходится читать инструкции к поставленному западному вооружению через обычный интернет-переводчик.

Судьба Украины предрешена

Желаемого результата, по мнению Геннадия Подлесного, Запад все равно не добьется, сколько бы оружия он ни поставлял на Украину. Политолог напомнил, что даже бывший президент США Дональд Трамп заявил, что единственным шансом сохранить Украину как государство могли стать переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Киевскому режиму нужно было лишь отказаться от Крыма и претензий на вступление в НАТО.

Украине уже ничего не поможет. Исходя из сказанного Трампом, даже он не верит в то, что Украина как государство останется на карте мира. Я не поклонник Трампа, но в данном случае он где-то близок к истине: Украина в том виде, в котором она существовала, уже существовать не будет Геннадий Подлесный.

В Европе тем временем уже нарастает недовольство населения, которое не спрашивали, готово ли оно жертвовать комфортом ради затягивания вооруженного конфликта на Украине.

«До простых немцев начинает доходить, что им придется рассчитываться за чужой успех или чужое поражение. И они уже начали рассчитываться тем, что уже останавливаются производства, что будут коммунальные кризисы, связанные с перебоями в поставках газа и нефти», — заключил Подлесный.