Оружие для убийства главы Центра «Э» Ингушетии добыли проститутки из Таиланда. Как устроена контрабанда Glock

Следователям удалось распутать клубок нелегальных поставок оружия в Россию. В деле оказались замешаны ингушские экстремисты, тайские проститутки и курьеры из стран бывшего СССР. Именно из такого контрабандного пистолета, как предполагают правоохранители, три года назад в Москве были убиты глава Центра «Э» Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев и его брат.

Дело об убийстве главы Центра противодействия экстремизму Ибрагима Эльджаркиева и его младшего брата получило продолжение. Следственный комитет России установил происхождение пистолета Glock, из которого в Москве были убиты братья Эльджаркиевы. Однако поставщик оружия сейчас находится за границей, сообщил «Коммерсант».

Речь идет об Ильясе Белхароеве, участнике так называемого боевого крыла общины баталхаджинцев, который теперь находится на Украине. Его задержали там по требованию Интерпола. ФСБ давно объявила Белхароева в розыск за соучастие в терроризме и незаконный оборот оружия.

Следствие считает, что Белхароев с сообщниками снабжал оружием боевиков внутри страны, а потом переключился на контрабанду из-за границы. Но после ареста на Украине Ильяса Белхароева освободили из СИЗО: правозащитники объявили, что его преследуют по политическим мотивам. Сейчас вопрос об экстрадиции решается в суде.

Схема с проститутками

По мнению следователей, Ильяс Белхароев и его брат Абдулла отвечали за ресурсное обеспечение боевого крыла общины последователей ингушского религиозного деятеля Батала-Хаджи Белхороева. Контрабандой оружия из-за границы они занялись в 2010 году, когда большая часть боевиков на Северном Кавказе была ликвидирована.

Братья не раз бывали в Таиланде и придумали схему, пусть и не очень отвечающую строгим мусульманским правилам. Мужчины предложили подработку русскоязычным проституткам. За щедрые комиссионные им нужно было всего лишь договориться с клиентами о покупке боевого оружия, запрещенного к легальному гражданскому обороту в России, но разрешенного в Таиланде.

Клиенты-тайцы охотно продавали дамам свои пистолеты, после чего писали заявления в полицию о краже. А проститутки передавали оружие баталхаджинцам. Впоследствии пистолеты разбирали на съемных квартирах и в номерах отелей: детали укладывали в различные электроприборы и почтой отправляли в Россию.

Фигуранты все рассказали

Большинство получателей посылок не знали об их содержимом. Так, в 2013 году Ильяс Белхароев и Батухан Албогачиев отправили из Таиланда две электрические кастрюли жителю ингушского поселка Экажево, не успев предупредить о «сюрпризе». Когда мужчина увидел внутри каждой кастрюли по три пистолета Glock, то испугался и вызвал полицию.

Было еще несколько недоразумений, но порядка 200 отправлений все же попали в те руки, на которые рассчитывали преступники. Посылки с нелегальным содержимым из Таиланда и Турции переправлялись в Россию через курьеров, в том числе украинцев.

Таиландские поставки пистолетов в Россию продолжались до 2015 года. Такие сведения удалось получить благодаря показаниям арестованных контрабандистов, в том числе Абдуллы Белхароева. Он, как и другие фигуранты дела, признал вину и активно сотрудничал с правоохранителями.

Убийство братьев Эльджаркиевых

Таким образом попал в Россию и пистолет Glock, из которого застрелили майора полиции Ибрагима Эльджаркиева и его брата Ахмеда Эльджаркиева, работавшего врачом. Убийца действовал по заранее продуманной схеме и точно знал, по какому маршруту двигался руководитель Центра «Э» Ингушетии.

На жизнь Эльджаркиева ранее уже покушались. В январе того же 2019 года он возвращался из Чечни. После проезда пограничного поста между республиками машину догнала Lada Granta, из которой неизвестный открыл огонь из автомата. Полицейский не пострадал, но трое его охранников были ранены, один позже скончался. Преступникам удалось скрыться.

Убийце удалось спрятаться и во время второго покушения. Через несколько дней после нападения он, согласно ориентировке, уехал из Москвы на автобусе в дагестанский город Хасавюрт. Сейчас Курейш Картоев, которого следователи считают ответственным за убийство, скрывается за границей и находится в международном розыске. В Ингушетии он владел строительным бизнесом, но, похоже, эта была подставная контора, так как в компании числился лишь один человек.