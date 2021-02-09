Оружие будущего в жизни. «Калашников» создал смарт-ружье, ориентируясь на видеоигры
«Калашников» придумал ружье, напоминающее оружие из видеоигр. На нем будут установлены «умные» элементы, например счетчик пуль на электронной панели или компас. Но разве оружие может быть игрушкой?
MP-155 Ultima — смарт-ружье, сделанное на базе гладкоствольного охотничьего карабина MP-155. Глава концерна «Калашников» Дмитрий Тарасов рассказал РБК, что задача разработки — привлечь новые поколения.
Особенность MP-155 Ultima в том, что ружье может обучать владельца. В оружие внедрен процессор, куда можно поставить счетчик выстрелов, компас и камеру для видеозаписи.
«Задача — привлечь ту часть аудитории, которая родилась с гаджетами и себя не мыслит без них. <…> Классическая охота сегодня становится все более редкой, даже диковинной. Поэтому хочется вовлечь <…> хипстеров, поколение Z», — сказал Тарасов.
Линейку модели Ultima будут развивать, мотивируя людей владеть оружием ответственно и «получать кайф» от этого.
Оружие не только для охоты
MP-155 Ultima выглядит как оружие из компьютерной игры: экран, на котором отображается прицел и количество патронов, видеосъемка. В беседе с «360» военный эксперт Игорь Никулин выразил уверенность, что таким смарт-оружием будут пользоваться. Не исключено, что его будут применять и в армии.
В армию все больше приходит геймеров. Наверное, это им будет помогать использовать их навыки. Даже война в Карабахе показала, что там очень активно используют дроны-камикадзе. Люди, которые раньше всю жизнь играли на компьютере, оказались востребованы в том числе и в современной армии
По мнению Никулина, MP-155 Ultima — вполне безопасное оружие. Так как многие страны сделали ставку на интеллектуальные технологии, то к разработкам относятся трепетно.
Платформа для экспериментов
Заместитель председателя правления организации «Право на оружие» Вячеслав Ванеев рассказал «360», что Ultima — это «старая калашниковская разработка», на которую повесили электронные девайсы. По сути, MP-155 подвергся «космическому тюнингу».
Это платформа для обкатки тех дополнительных функций, которые перед нами открывают различные IT-технологии, когда можно поставить камеры, GPS, цифровые прицелы и ночные приборы с цифровыми возможностями. Это и запись видео, и передача в облако. Такие коммуникационные вещи — это Ultima дает
Ванеев отметил, что модель Ultima не передовая разработка, но пользуется определенным спросом. Разные «умные» технологии, которые внедрили в гладкоствол, являются попыткой придать дополнительные потребительские функции оружию. И некоторые будут интересны пользователям. По словам Ванеева, концерн «Калашников» сделал удачный маркетинговый ход: компания создала интересный дизайн, привлекла внимание. И теперь перед разработчиками стоит две задачи: выбрать, какие именно функции будут интересовать потенциальных клиентов, и сделать разработку дешевле.
К сожалению, [у Ultimа] нет прорывных идей в области оружейной части, а просто это дополнительный вес, что не совсем хорошо для охот, значительная цена. Это дорогая бесполезная игрушка, на которой будут обкатываться дополнительные девайсы, функции
В то же время Ванеев отметил, что цель этого ружья — пробудить интерес молодого поколения, тех, кто интересуется охотой и воспитан в современной IT-среде.
Собеседник «360» обратил внимание, что интерес к оружию у россиян не развит даже не из-за дороговизны или маленького рынка, а из-за законодательства. По словам Ванеева, законы написаны так, что если человек защищается тем или иным оружием от потенциального преступника, то может сам угодить за решетку.