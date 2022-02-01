Орнелла Мути решила стать гражданкой России. Звезда фильма «Укрощение строптивого» рассказала о русских корнях

Итальянская актриса Орнелла Мути захотела получить российское гражданство. Звезда фильма «Укрощение строптивого» уже давно собирает все необходимые для этого документы. Она уверяет, что любит Россию и чувствует, как россияне отвечают ей тем же. Мути работала с отечественными режиссерами, снялась в клипе Александра Ревва и даже купила квартиру в Москве.

Орнелла Мути хочет получить российское гражданство

О том, что Орнелла Мути хочет стать гражданкой России, рассказала сама знаменитость — в беседе с агентством ТАСС. Итальянская актриса подчеркнула, что считает российскую культуру частью собственной.

«Мне было бы приятно получить гражданство, потому что это часть моей культуры, связанной с мамой. Она умерла в этом году, и это стало бы подарком для нее», — отметила звезда.

Мути добавила, что уже начала собирать все необходимые для этого документы, но многое упирается в итальянскую бюрократию. По словам актрисы, она давно изучает русский, но пока свободно не говорит на нем.

«Я учу язык сама на [приложении] Babbel. Потихоньку я выучила кириллицу и что-то понимаю, но грамматика у вас сложная, и потом, когда учишь кириллицу, все равно путаешь буквы. Мне нужна практика, хорошо бы поехать на несколько месяцев в Россию», — заметила Мути.

Русские корни и квартира в Москве Орнеллы Мути

Актриса рассказала и о своих русских корнях. По ее словам, бабушка звезды родилась в Санкт-Петербурге. Позже она вышла замуж и вместе с супругом переехала в Эстонию. Там уже в советские времена и родилась мама знаменитости. А сама Франческа Романа Ривелли (это настоящее имя Мути) появилась на свет уже в Риме.

«Моя мама не очень хорошо знала русский, но, я помню, как она мне пела песни (по-русски — прим. ред.). <…> Времени на рассказы никогда не хватает, когда была жива моя мама, мы все время куда-то бежали, торопились, но я занимаюсь поиском тетради, которую моя мама сохранила, где рассказывается вся история семьи. Когда мама рассказывала о своих воспоминаниях, они казались такими волшебными, потому что Россия волшебная», — подчеркнула Мути.

Она считает, что русские и итальянцы довольно похожи. Более того, звезда отметила, что любит Россию и обожает русский народ, а россияне отвечают ей взаимностью.

«Я чувствую их любовь. Это мне дает море эмоций и наполняет радостью, потому что для любого актера награда — любовь публики. Любовь и высокая оценка публики придают артисту силу, вдохновение, хочется идти вперед, экспериментировать, никогда не сдаваться. Трогает то, что даже если меня в России не так много видели, публика остается верна, сохраняет интерес. Большего подарка быть не может», — сказала актриса.

Возможно, Мути действительно станет гражданкой России. Ведь такие случаи уже были. Не так давно Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство РФ 44-летней Наталии Орейро и ее двухлетнего сына Мерлина. В декабре звезда приехада в Россию уже в качестве россиянки.

Тем временем Мути еще в 2016 году планировала стать гражданкой РФ и даже успела купить квартиру в Москве — на улице Остоженка рядом с храмом Христа Спасителя. Тогда пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что Мути не обращалась за российским гражданством. По словам Пескова, если это произойдет, просьбу рассмотрят, написало издание «Сноб».

Кто такая Орнелла Мути для российского зрителя

Сегодня в свои 66 лет Орнелла Мути стала одной из ведущих на вечере-открытии знаменитого фестиваля итальянской эстрадной песни в Сан-Ремо. Она постоянная почетная гостья Каннского кинофестиваля. Мероприятие в прямом эфире освещает государственное телевидение Италии, а также СМИ других стран.

В 14 лет она снялась у итальянского кинорежиссера и сценариста Дамиано Дамиани в картине «Самая красивая жена» (La moglie piu bella, 1970). С тех пор в ее послужном списке накопилось порядка 100 кино- и телевизионных ролей. Мути работала с такими режиссерами, как Дино Ризи, Франческо Рози, Марио Моничелли, и участвовала в ряде европейских проектов.

Российскому же зрителю звезда запомнилась дуэтом с Адриано Челентано в картинах «Укрощение строптивого» (Il bisbetico domato, 1980) и «Безумно влюбленный» (Innamorato pazzo, 1981). После этого Мути снялась в главной роли в фильме «Жизнь прекрасна» у советского режиссера — Григория Чухрая.

А в 2016 году актриса продолжила сотрудничать с российскими режиссерами и снялась у клипмейстера Serghey Grey. Она исполнила роль самой себя в клипе Александра Ревва «Как Челентано» и даже успела побывать по этому поводу в программе «Вечерний Ургант».

Также у Мути есть собственная ювелирная линия. Звезда уже открыла свои бутики в Риме, Милане, Париже, Риге и Москве. А благотворительный ужин в Санкт-Петербурге 2010 года с участием актрисы и Владимира Путина до сих пор обсуждают в Италии.