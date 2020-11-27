Семья из Перми случайно слила видео оргии, на которую смотрел ребенок. В родительских чатах и не такое бывает

Семья из Перми сняла на видео пьяную оргию, на которой пытались изнасиловать знакомую. Ролик случайно попал в родительский чат в детском саду, а семья — на Первый канал. В полиции завели уголовное дело. Историй, в которых родители ругаются в чатах, много. Некоторые отцы даже встречаются с обидчиками, дерутся и убивают.

Пермская оргия

Участниками оргии оказались пермяки Майя и Иван. Пара живет вместе четыре года и воспитывает полуторагодовалого ребенка. У Майи есть еще один ребенок от первого брака, ему шесть лет.

В день съемки видео (точная дата не уточняется) супруги решили сделать ремонт и пригласили знакомую женщину Татьяну помочь им. Иван и Майя пошли на рынок за стройматериалами, а Татьяна осталась присматривать за маленьким сыном, так как старший ребенок был в детском саду.

Когда супруги вернулись домой, увидели спящую в коридоре Татьяну. Она выпила и уснула прямо на полу. Иван решил проучить знакомую. Он посадил ее в кресло, стал бить по лицу, раздевать и пытаться изнасиловать. Татьяна сопротивлялась, а Майя снимала все на видео и говорила: «Да не сопротивляйся ты, Танюша». Все это время маленький ребенок ходил по комнате и смотрел за происходящим.

Спустя некоторое время видео попало в родительский чат детского сада, куда ходил старший сын супругов. Журналисты предполагают, что Иван хотел похвастаться роликом перед знакомыми, но перепутал чаты. После этого видео передали в полицию. В УМВД по Перми возбудили уголовное дело по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию.

Ивана и Майю после этой истории пригласили в программу «Мужское/Женское» на Первом канале. На передаче мужчина рассказал, что «был поддатый». При этом на кадрах видно, как Иван пинает лежащую в коридоре женщину.

«Решил постебаться. Я прихожу, а она в коридоре лежит. Ее с ребенком оставили, а она что сделала? Вот я и пнул ее, а потом прикольнуться хотел», — сказал Иван на программе.

Источник фото: Первый канал

В программе Майя призналась, что вместе с мужем принимала алкоголь в день событий, чтобы снять усталость от переезда. Она заявила, что «вообще не пьет» и «хорошая мать», а детей своих «не отдаст никому».

Соседи пары сказали, что те регулярно злоупотребляют выпивкой, ругаются, из-за чего их «дети плачут и едят через раз». Претензии к семье есть и у органов опеки. По информации пермских СМИ, на Ивана и Майю пожаловались в органы опеки, так как их дети якобы живут в неблагополучных условиях. Журналисты добавили, что одного ребенка у пары уже забирали.

«Стрелка» из родительского чата

Родительские чаты — место не только для обсуждения обучения детей, обмена смешными картинками и беседы о скидывании денег на подарки педагогам. Иногда беседы в таких чатах приводят к дракам и насилию.

Одна такая история случилась 21 ноября в Выборгском районе Петербурга. Шесть родителей одноклассников не нашли взаимопонимания и решили выяснить отношения при личной встрече.

Все случилось на проспекте Тореза. На «стрелку» явились шесть интеллигентных мужчин с высшим образованием и начали словесную перепалку. Но ситуация накалилась, в ход пошли кулаки и даже оружие. Выстрелы услышали жители проспекта и вызвали полицию. К моменту приезда правоохранителей драка еще продолжалась. В отношении всех участников составили протоколы о мелком хулиганстве, а потом завели уголовное дело по такой же статье. 28-летнего мужчину задержали.

Убийство из-за школьного теста

В конце октября в родительском чате жителей Волгограда произошел конфликт. СМИ утверждают, что отец 12-летней школьницы Роман Гребенюк оскорбил в чате Аннуш Мелконян. Беседа родителей касалась времени сдачи теста по русскому языку — обоих не устроило время экзамена, поэтому и началась ругань. Мелконян оскорбили слова Гребенюка, который сказал: «Хватит сопли жевать». Женщина пожаловалась мужу Арману и брату Арсену.

Мужчины сначала звонили Гребенюку с угрозами, а потом встретили его в волгоградском банке, где произошла драка на глазах у десятков людей.

Сообщается, что Арсен якобы так сильно ударил Гребенюка, что тот упал и потерял сознание. Спустя неделю после драки Гребенюк умер в больнице, не приходя в сознание. Аннуш Мелконян впоследствии извинилась за смерть Гребенюка и признала, что этого не должно было произойти.