Наталия Орейро снова на экранах российских телевизоров. Секрет ее популярности объяснили

Популярность Наталии Орейро в России возросла после получения гражданства. Она уже снялась в рекламе банка, а теперь станет капитаном одной из команд в шоу «Музыкальная интуиция». По мнению критиков, звезда остается востребованной в России, потому что люди чувствуют ее любовь к стране.

Известная уругвайская певица и актриса Наталия Орейро появится во втором сезоне шоу Азамата Мусагалиева «Музыкальная интуиция», где две команды пытаются угадать, кто из приглашенных малоизвестных участников умеет профессионально петь, а кто только притворяется.

В каждой команде находятся по три человека: капитан, напрямую относящийся к индустрии музыки, и две знаменитости из других сфер шоу-бизнеса. Наталия Орейро станет капитаном команды, в которую войдут комики Иван Абрамов и Мария Кравченко.

Шоу состоит из четырех раундов, а оценить участников можно по фактам из биографии, разговору с ними, выступлениям за ширмой и короткому видеопредставлению, на котором голоса искажены.

В финале программы Орейро споет дуэтом с участником, которого она выберет в последнем раунде шоу.

Секрет успеха

Наталия Орейро давно признавалась в любви к России, а осенью 2021 года даже получила гражданство. Любимым героем детства она называла Чебурашку, а последние 20 лет регулярно приезжает в Россию на гастроли. Помимо этого, она успела вакцинироваться российским «Спутником V».

Россияне открыли для себя Наталию Орейро после сериалов «Дикий ангел» и «Богатые и знаменитые». Музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко отметил, что Орейро заполучила фанатскую базу еще в конце 1990-х, когда выходил сериал «Дикий ангел», — она была героиней, которую все полюбили. Любовь эта была такой крепкой, что когда она приезжала на гастроли в Россию, фанаты ездили вместе с ней по городам, посещая концерты и в небольших залах, и на стадионах.

За силу такой фанатской любви, по мнению критика, нужно благодарить менеджеров Орейро, которые очень грамотно работали с поклонниками певицы: устраивали различные встречи и автограф-сессии.

«Именно теплое отношение к своим фанатам играет роль в таком ее восприятии как положительного человека и артиста», — отметил Рудченко.

По словам музыкального критика и радиоведущего Сергея Соседова, россияне любят Орейро, потому что она любит Россию и населяющих ее людей. Она об этом неоднократно говорила, и «народ это чувствует».

«Она очень позитивная, яркая и оптимистичная женщина. И творчество ее наполнено энергией, солнцем, любовью. Наталия Орейро — это праздник. Это взаимная любовь», — сказал он «360».

Но говорить о новой волне славы для Орейро, по мнению критиков, сложно. На данный момент ее фанаты в основном старше 25-30 лет.

«Для того, чтобы получить популярность, как в „Диком ангеле“, ей нужно опять выстрелить в каких-то проектах. Сейчас она больше идет по накатанной, то есть пользуется уже заработанной славой», — заключил Рудченко.