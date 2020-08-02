Православные христиане в субботу, 29 августа, отметят еще один праздник — Ореховый спас, он станет третьим в последнем месяце лета. О том, что разрешается делать в этот день, а что запрещается, расскажет «360».

История праздника

Ореховый Спас — так в народе называют церковный праздник в честь перенесения в 944 году из Эдессы в Константинополь Нерукотворного образа Иисуса Христа.

Во времена Христа в Эдессе правил царь Авгарь. Властитель страдал от тяжелой болезни — проказы. Он слышал о чудесах исцеления людей Спасителем, однако сам его никогда не видел.

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Он послал своего художника Ананию в Палестину с просьбой написать портрет Христа. Он также передал вместе с живописцем письмо. С портретом у Анания ничего не получилось — слишком далеко он стоял. Господь сам его подозвал. Тогда он передал письмо с сообщением, что пришлет Авгарю своего ученика для исцеления, а потом попросил принести ему убрус (холст) и воду.

Христос умыл лицо, вытер его убрусом и на ткани отпечатался его лик. Ананий привез холст царю, и правитель излечился от проказы. Позже ученик Спасителя пришел в Эдессу и крестил самого уверовавшего царя и всех жителей города.

Спас Нерукотворный поместили над городскими воротами. Изображение Спасителя не раз спасало город от разрушения и разграбления. В 630 году Эдессу заняли арабы, но они не мешали людям поклоняться святому убрусу.

В 944 году император Константин Багрянородный выкупил Спас Нерукотворный и доставил его в Константинополь, в Фаросскую церковь Пресвятой Богородицы.

Много веков русские войска ходили в бой под хоругвями с изображением Спаса Нерукотворного.

Традиции

В старину говорили: «Первый Спас — на воде стоят; второй Спас — яблоки едят; третий Спас — на зеленых горах холсты продают». Ореховый Спас в народе еще называли Спас на холсте, Спас на полотне или Холщовый Спас из-за убруса, на котором отпечатался лик Иисуса Христа. Также раньше в деревенском быту этот праздник отмечался торгом полотнами и холстами.

Источник фото: Pixabay

Наиболее распространенное среди людей название праздника — Ореховый Спас — этот день получил потому, что в конце августа поспевали лесные орехи. С этого времени начиналась их заготовка.

В старину считалось, что ветка орешника, сломленная в Ореховый Спас, приобретала особую силу. На Ореховый Спас ветками этого растения украшали жилище. Также на Ореховый Спас из веток орешника делали банные веники, которые имеют целебные свойства.

На Ореховый Спас люди шли с утра в церковь и освящали летние дары: хлеб, яблоки, виноград и, конечно, орехи, которые на Руси всегда считались лакомством.

Источник фото: Pixabay

Также на Ореховый Спас девушки гадали на орехах: если попадался спелый и вкусный — это к большой любви, недозрелый — к важным новостям, а испорченный и горький — к неприятностям.

Советы

Накануне Орехового Спаса, 28 августа, заканчивается Успенский пост. В этот день рекомендуется собираться со всеми родными и близкими за одним столом, на котором уже могут присутствовать рыбные и мясные блюда.

По народной традиции на Ореховый Спас, чтобы следующий год был радостным и изобильным, нужно попробовать все блюда, которые есть на столе. В качестве подарков родственникам и друзьям на Ореховый спас принято дарить булочки, испеченные своими руками, орехи или холщовые полотенца.

Запреты

В отличие от Медового и Яблочного, Ореховый Спас не приходится на Успенский пост, поэтому особых запретов в этот день нет. Тем не менее не рекомендуется объедаться за праздничным столом, особенно тем людям, которые постились. Организм за время поста перестраивается, поэтому большое количество жирной пищи животного происхождения после многодневного воздержания от нее может нанести серьезный вред здоровью.

Кроме того, на Ореховый Спас нет ограничений по работе. Напротив, в это время нужно успеть собрать урожай и начать заготовки на зиму. Поэтому Ореховый Спас — это день, когда после посиделок за праздничным столом не возбраняется заняться чем-нибудь полезным.