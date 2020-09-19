Создателя гиперзвукового «Авангарда» наградили высшей госнаградой. Этому ордену 320 лет, а кавалеров всего около тысячи

Президент Владимир Путин наградил Герберта Ефремова орденом Святого апостола Андрея Первозванного с мечами. Высшую государственную награду он получил за развитие ракетно-космической отрасли и укрепление обороноспособности России. А сам орден имеет многовековую историю, уходящую корнями во времена Петра I.

«За выдающиеся заслуги в развитии ракетно-космической отрасли, укрепление обороноспособности страны наградить орденом Святого апостола Андрея Первозванного с мечами Ефремова Герберта Александровича», — сказано в указе президента.

Путин в режиме видеоконференции лично поздравил с награждением и Днем оружейника конструктора ракетно-космической техники, профессора и советника по науке ВПК «НПО машиностроения» Герберта Ефремова.

Вы полностью достойны этой, по сути, боевой награды. Она с мечами, потому что ваша работа, всех ваших коллег от генеральных конструкторов до рабочих, как я уже сказал, сродни подвигу. Поздравляю вас с высокой наградой. Поздравляю с праздником вас и весь многотысячный отряд оборонно-промышленного комплекса Владимир Путин президент России.

Ефремов, в свою очередь, поблагодарил главу государства и признался, что награждение стало для него полной неожиданностью.

«И я должен вам сказать, что я признателен вам за внимание не только ко мне, но и ко всем моим коллегам по оборонному комплексу, по нашему „НПО машиностроения“, по нашему коллективу, по нашим смежникам — по всем», — отметил профессор.

Герберту Ефремову 87 лет. Он родился 15 марта 1933-го в Ленинградской области. Окончил Ленинградский военно-механический институт и начал работать инженером на подмосковном предприятии. За годы своей жизни Ефремов успел поучаствовать в создании противокорабельных комплексов «Прогресс», «Гранит», «Оникс», ракеты-носителя «Стрела» и гиперзвукового боевого блока «Авангард» для межконтинентальной баллистической ракеты. Ефремов удостоен более 10 орденов и наград.

Орден Святого апостола Андрея Первозванного

Орден был учрежден Петром I в 1698 году. Считается, что император приказал создать орден после того, как вернулся из Великого посольства. Он захотел иметь в своей державе награду, которая походила бы на английские. В итоге появился орден Святого апостола Андрея Первозванного. Сам Андрей Первозванный был одним из 12 учеников Иисуса Христа. Считается, что он занимался распространением христианства на территории будущей Руси.

Учрежденный орден был первым в Российской империи, а позже стал высшей наградой. Первый кавалер ордена — дипломат Федор Головин. Он удостоился этой чести в 1699 году. До самой смерти Головин руководил русской дипломатией и был одним из ближайших сподвижников Петра I.

Награждение орденом Святого апостола Андрея Первозванного прекратили в 1917 году. Но в 1998-м высший орден уже Российской Федерации был восстановлен указом президента Бориса Ельцина.

«Орден Святого апостола Андрея Первозванного является высшей государственной наградой Российской Федерации. Орденом награждаются выдающиеся государственные и общественные деятели и другие граждане Российской Федерации за исключительные заслуги, способствующие процветанию, величию и славе России», — отмечалось в документе.

Кроме того, была восстановлена и внешняя атрибутика награды: знак, звезда, орденская цепь и орденская лента.

Источник фото: wikipedia.org

Кавалеры ордена

По разным данным, за время существования ордена его кавалерами стали от 900 до 1100 человек. После восстановления его статуса награды удостоились академик Дмитрий Лихачев, оружейник Михаил Калашников и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Четвертым кавалером должен был стать писатель Александр Солженицын, но от почетного звания он отказался. Когда он узнал, что ему собираются вручить награду, написал письмо президенту с просьбой не делать этого. Он поблагодарил Ельцина, но заявил о неготовности принять орден.

«От верховной власти, доведшей Россию до нынешнего гибельного состояния, я принять награду не могу», — сказал тогда Солженицын.

В последующие годы орден вручили еще 16 кавалерам. В 2019 году обладателями высшей награды стали председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, премьер-министр Индии Нарендра Дамодардас Моди и композитор Александра Пахмутова.

Матвиенко получила орден «за выдающиеся заслуги перед Отечеством и многолетнюю плодотворную государственную деятельность». Пахмутова стала кавалером ордена «за выдающиеся заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность», а индийский премьер — «за выдающиеся заслуги в развитии особо привилегированного стратегического партнерства между Российской Федерацией и Республикой Индия и дружественных связей между российским и индийским народами».