Секту «Орден пути» накрыли в Петербурге. Там очищали души и кошельки

Полиция Петербурга провела обыски в квартирах руководителей секты «Орден пути». Руководитель организации Гайва Тихомирова обещала своим последователям психологическую помощь и продавала «защитные купола» за 20 тысяч евро. Следователи считают, что руководство секты похитило сотни тысяч евро. Что известно об этой секте — в материале «360».

Храм в квартире

Гайва Тихомирова — женщина с гражданствами России и Литвы и четырьмя высшими образованиями в области физики, экономики, медицины и психологии. С такими талантами в 2001 году она начала оказывать услуги психологической помощи гражданам. После пяти лет практики женщина решила, что пора зарабатывать. Она вспомнила фразу: «хочешь разбогатеть — придумай свою религию». Гайва решила, что создание секты станет отличным способом поправить материальное положение.

В 2006 году она начала привлекать клиентов не только психологической, но и эзотерической помощью. Как выяснили журналисты, офисом для приема клиентов стала трехкомнатная квартира. Для впечатления там развесили картины с мистическими сюжетами, различные амулеты, а в углах жгли благовония. При входе слуги Гайвы говорили, что это место — храм.

Попасть туда можно было только по рекомендациям проверенных клиентов. В основном приходили бизнесмены, брошенные жены, начинающие эзотерики и другие люди в поисках покоя. Стоимость получасового приема с разминкой для успокоения стоила 100 евро. Для полноценного погружения клиенту предлагалось отправиться на тренинг.

Медитация и «купола»

Тренинги Гайва проводила на хуторе в Литве, выяснили журналист. Там психологическая обработка клиентов продолжалась. Для обретения душевного покоя желающие могли испытать на себе настоящее захоронение. Человеку на лицо накладывали маску из воска, на тело надевали мешок, а самого клиента помещали в деревянный ящик, который присыпали землей. Там он проводил до восьми часов подряд.

Другим испытанием была медитация на картины Гайвы в палатке. Выходить оттуда нельзя. Клиенту заранее объяснили, что шатер — это матка, а значит нужно дождаться разрешения, чтобы выйти для перерождения. Участников тренинга вешали на крестах, оставляли на сутки в лесу без еды и воды, обматывали бинтами, оставляя только прорези для дыхания, сказано в расследование издания 47news. За такие пытки адепты платили из своего кармана от полутора до двух тысяч евро. Это не считая денег на саму поездку в Литву.

Тех, кто не мог оплатить дорогу за границу, вывозили в Ленобласть. Там проводили шабаши. Гайва требовала от учеников творить чудеса, начиная от того, чтобы у ее собаки зажила лапа, заканчивая предотвращением наводнения в Петербурге. В финале участники отправляли в огонь кубок с кровью всех участников.

Главным испытанием для кошелька адептов стала установка «куполов» — это такая энергетическая защита от темных сил. Стоимость купола для человека стоила 20 тысяч евро. Можно заказать купол для своего бизнеса за 300 тысяч евро. При этом купола нужно постоянно подпитывать, а это значит, что Гайва должна получать по 10% от дохода каждый месяц. Только владельцам «куполов» говорили, что теперь они стали членами «Ордена пути» — древней и тайной организации, которая поддерживает мировой баланс.

Плата за «Орден»

Тех, кто потерял работу или больше ничего не мог продать для того, чтобы дальше «подпитывать купола», заставляли брать кредиты в банках. Уйти из секты просто так тоже не давали, обещали смерти и болезни близким.

Один из членов секты рассказал, что попал в «Орден» по рекомендации бывшей жены. По его словам он хотел избавиться от алкогольной зависимости, которая мешала ему заниматься бизнесом.

«Мне сделали так называемую балансировку и с первого дня стали пытаться мной манипулировать: очень хорошо меня приняли, рассказали, чем они занимаются, как работают, хотя я этого и не спрашивал. Короче, сразу очень расположили меня к себе», — рассказал он.

Мужчина пояснил, что в секте знали, что деньги у него есть. За несколько лет он потратил там 10 миллионов рублей. «Каждый раз верил, что этот сеанс будет последним, лед тронется и я поправлюсь. В результате не только не выздоровел, но и потерял — и бизнес, и семью, и друзей, и знакомых», — поделился бывший сектант.

В свой «бизнес» Гайва привлекла даже своих детей. На ее сына Владаса Плесевичюса, которого в секте считают «новым Иисусом», зарегистрирован психологический центр. Дочь Алина Тихомирова принимает клиентов в старом офисе. На полученные от адептов средства Гайва купила усадьбу в Ломоносовском районе Ленинградской области. Там находится ее дом и конюшня. Все это называется ранчо «Золотой мустанг». Большую часть выездных тренингов теперь проводятся там.

Обыски и уголовное дело

«Орденом пути» заинтересовались правоохранители. Полицейские в ходе расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере обыскали квартиры и место встреч сторонников секты, также загородную усадьбу. В ходе обысков они обнаружили множество ножей, мечей и даже арбалет.

Под подозрение в том, что именно они руководят сектой попали восемь человек. Кроме Гайвы и ее детей, в полиции упомянули заместительницу руководителя культа, «кредитного инспектора», секретаря и казначея в одном лице, а также семейного врача.

Следователи считают, что под видом психологических тренингов руководители секты похитили сотни тысяч евро. Клиентами сообщества на сегодняшний день являются около 30-40 человек. Пока никого из участников не задержали. Но, по словам источника «Интерфакса», скоро всем руководителям секты предстоит дать показания.