Оранжевое небо. Сильнейшая за 10 лет песчаная буря обрушилась на Китай и Монголию

Песчаная буря обрушилась на Китай и Монголию. В аэропортах Пекина отменили более 400 рейсов. По мнению метеорологов, это самая сильная буря за последние 10 лет. Ее спровоцировали засушливая погода и сильный циклон из Монголии.

В аэропортах Пекина Шоуду и Дасин отменили 247 и 181 рейс соответственно. Это 21% от общего числа запланированных полетов. Об этом сообщил поставщик данных гражданской авиации VariFlight, на него сослались в Global Times.

В издании добавили, что уровень загрязнения в Пекине вырос до шестого. Концентрация мелких твердых частиц PM 10 в воздухе некоторых районов превысила восемь тысяч миллиграммов на кубический метр. Это в 160 раз больше нормы, допустимой Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Из-за бури видимость в большинстве районов китайской столицы упала до 800-1000 метров, а небо окрасилось в оранжевый цвет. В городе образовались сильные пробки. Местные жители публикуют видео необычного явления в Twitter.

«Из Монголии с любовью…» — написал один из пользователей.

По одним прогнозам, во второй половине дня буря начнет стихать, а видимость увеличится, правда, несильно — до одного-четырех километров. По другим данным, окончания непогоды стоит ждать лишь к 16 марта. СМИ пишут, что помимо столицы пострадали север и северо-запад страны.

В Монголии с вечера 14 марта до утра 15 марта власти получили сообщения о 548 пропавших без вести из девяти провинций. 81 человек до сих пор не найден.

Управление по чрезвычайным ситуациям страны сообщило, что из-за стихии погибли шесть человек. Непогода накрыла всю Монголию. Скорость ветра во время бури достигла 34 метров в секунду. Стихия повредила линии электропередачи, что привело к отключениям электричества в трех районах.

Немногим ранее мощнейшая песчаная буря обрушилась на несколько африканских стран. Пострадали также страны Персидского залива, в частности, Катар и Саудовская Аравия.

«В Саудовской Аравии иногда мы посещаем пустыню и иногда пустыня навещает нас», — написал один из пользователей Twitter.

Перед этим стихия обрушилась и на южные регионы России, в частности, на Ставрополье и Ростовскую область. Песчаная буря снизила видимость на дорогах до десяти метров.

Опасность песчаных бурь

Песчаные бури могут приводить к печальным последствиям не только для отдельных районов, но и для всего государства.

«Песчаная буря может вызвать убытки в сотни миллионов долларов. На карту поставлено благополучие населения», — объяснял словацкий политик и дипломат Мирослав Лайчак.

В таких случаях стихия может приводить к заболеваниям дыхательных путей, сердечно-сосудистой системы, кожи и глаз. Также может пострадать и экономика страны.

«Потери в сельском хозяйстве, секторах транспорта и инфраструктуры. Эти ресурсы можно было бы использовать для устойчивого развития», — пояснил Лайчак.

Правда, сегодня метеорологи могут заранее предупреждать о бурях, что позволяет минимизировать как человеческие, так и финансовые потери. Страны стараются работать на опережение и минимизировать развитие песчаных бурь. Этому способствует, например, посадка деревьев в местах, где стихия — распространенное явление.