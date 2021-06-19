Опытные парашютисты разбились на самолете в Кемеровской области. Главное

Самолет Л-410 рухнул в субботу утром в Кемеровской области. Известно о девяти погибших и десятке пострадавших. Точную причину еще будут выяснять специалисты, но уже ясно, что у воздушного судна отказал двигатель.

Тренировочный полет

Падение самолета произошло в районе аэродрома Танай в селе Журавлево в Промышленновском муниципальном округе. На борту находились спортсмены-парашютисты. По данным руководителя регионального отделения ДОСААФ России Кемеровской области Виктора Шемоханова, всего в салоне были 17 парашютистов и два члена экипажа.

Губернатор Кемерова Сергей Цивилев назвал произошедшее страшным горем для близких погибших. Он подчеркнул, что Кузбасс скорбит вместе с ними. По словам губернатора, это был тренировочный полет.

Изначально СМИ писали, что при крушении воздушного судна погибли четыре человека, потом число возросло до семи.

По последним данным, погибли девять человек — два члена экипажа и семь парашютистов. Остальные получили травмы. В пресс-службе Федерального казенного учреждения «Сибирский авиационный поисково-спасательный центр» сообщили «360», что сотрудники эвакуировали с места происшествия пять пострадавших. Эти люди были доставлены в больницу в тяжелом состоянии.

В МЧС подтвердили РИА «Новости», что пять человек после падения самолета находятся в тяжелом состоянии, они лежат в реанимации. У восьми пострадавших состояние средней степени тяжести, еще два пассажира получили незначительные травмы.

Что произошло

Местная транспортная прокуратура сообщила, что экипаж перед крушением доложил об отказе одного из двигателей. Тогда было принято решение о возврате воздушного судна на аэродром вылета. Но при снижении авиалайнер столкнулся с лесным массивом.

Telegram-канал «112» написал, что, по предварительным данным, жесткая посадка произошла из-за того, что самолет не смог набрать высоту. По их информации, при взлете судно начало разворачиваться и в результате задело крылом землю. Точную причину будут выяснять специалисты.

Директор парашютного клуба рассказал РИА «Новости», что пилоты самолета потеряли высоту на развороте, они садились на неровную площадку и столкнулись с землей.

По данным Life, чуть больше месяца назад воздушное судно проходило техосмотр при переводе на весенне-летний период.

Сейчас временно приостановлены все полеты Л-410. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу ДОСААФ. Решение будет действовать, пока не завершится расследование.

Экипаж

Пилота и погибших парашютистов характеризуют как очень опытных. Источник издания Life уточнил, что в этот день самолет совершал уже четвертый полет, никаких неисправностей до этого не было.

Одному из погибших пилотов было 53 года. Он работал инструктором курсантов Барнаульского института авиации. Еще два погибших парашютиста были инструкторами на аэродроме Танай, сообщил Life. У мужчин за плечами было около восьми тысяч прыжков.

Неравнодушные помогали спасателям

Мужчина, который видел, как самолет начал падать под наклоном, собрал свою семью и поехал на помощь. Его сын работает в МЧС, он знал, как в таких ситуациях нужно действовать.

«Мы с сыном успели двоих вытащить, я даже пальцы себе поранил. Потому что они были зажаты. Один был с рыжей бородой, по-моему, признаков жизни он уже не подавал», — рассказал он Life.

В СК по региону заявили, что было возбуждено дело о нарушении правил безопасности после крушения самолета.