За все время пандемии во Вьетнаме по официальным данным было зафиксировано чуть более 300 случаев заражения коронавирусом и ни одного летального исхода. «360» разобрался, в чем секрет успеха страны на берегу Южно-Китайского моря.

В период пандемии примером для многих стран может послужить Социалистическая Республика Вьетнам: местным властям и медицине удалось не допустить ни одной смерти от коронавируса за весь период пандемии. Общее количество зараженных составило всего 318 человек. Из них 260 уже выздоровели. По крайней мере так гласит официальная статистика. Учитывая, что страна граничит на севере с Китаем и достаточно много вьетнамцев живут постоянно либо регулярно посещают Поднебесную, это удивительный результат.

Медицина по законам войны

Причин такому феномену выделяют несколько. Первая — это своевременная реакция властей. Карантинные меры в стране начали вводить еще в январе, когда стало известно о первых жертвах нового вируса в Китае. В конце месяца зафиксировали и первый случай во Вьетнаме — заболел гражданин КНР, прибывший из Уханя в город Хошимин навестить родственников. Практически сразу были закрыты границы с северным соседом, а в канун китайского Нового года, празднование которого приходится как раз на конец января — начало февраля, все вьетнамские школы ушли на карантин.

Дальше — больше. Всех прибывших в страну в обязательном порядке отправляли на 14 дней в специальные учреждения, равно как и всех тех, кто мог с ними контактировать. В большинстве случаев это были даже не больницы, а, к примеру, освободившиеся университетские общежития или даже казармы. Естественно, все эти люди сразу прошли тесты на коронавирус.

При этом важно понимать, что карантинные меры были введены не во всем Вьетнаме — где-то ограничились минимальными мерами предосторожностями. Но там, где заражения были зафиксированы, власти действовали максимально жестко и оперативно. К примеру, когда в феврале выявили очаг заражения на севере страны, в деревне Сонлой, ее незамедлительно перекрыли и в течение примерно трех недель жителей никуда не выпускали. Всю деревню оцепили военные. Зато уже в начале марта все ограничения были сняты и жители коммуны вернулись к нормальной жизни.

Жителям коммуны Халой, расположенной недалеко от столицы, повезло чуть меньше: им пришлось сидеть в жесткой самоизоляции аж 28 дней. Причем все это время была закрыта и местная больница — вместе с пациентами и персоналом. Неудивительно, что долгожданное снятие карантина в начале мая было встречено 11 тысячами жителей коммуны как настоящий праздник. Но меры предосторожности никто не отменял, поэтому, как можно заметить, на свободу все люди вышли в масках.

По словам востоковеда Саида Гафурова, такая система борьбы с эпидемиями сохранилась еще со времен войны с США.

Санитарное дело во Вьетнаме развито лучше, чем общая медицинская практика. До сих пор используется модель химической защиты, которая практиковалась во времена войны, когда американцы били напалмом Саид Гафуров востоковед, экономист.

Поэтому борьбой с эпидемической угрозой во Вьетнаме занимаются войска химической защиты, которые действуют по законам военного времени: выявление очагов на самых ранних стадиях и незамедлительная локализация.

Естественно, власти максимально позаботились и о том, чтобы жители страны ответственно подошли к борьбе с коронавирусом. К примеру, была даже написана песня, которая должна была стать антикоронавирусным маршем.

Жизнь после коронавируса

Насчет экономических последствий от пандемии эксперты пока не рискуют давать прогнозов, однако, как отметил Саид Гафуров, в целом положение во Вьетнаме лучше, чем в соседних странах. Связано это в первую очередь с тем, что все производственные предприятия принадлежат государству, реже — национальному капиталу. Соответственно, Вьетнам не так серьезно зависит от иностранных инвесторов.

Не менее важно то, что банки и кредитно-денежная система в стране также контролируются государством, поэтому оно в любой момент может обязать их оказать помощь гражданам. И в апреле правительство Вьетнама выделило 2,6 миллиарда долларов на помощь малоимущим слоям населения, включая тех, кто из-за пандемии лишился работы. Кроме того, банки обязали дать кредиты с нулевым процентом предприятиям, чтобы те могли выплачивать зарплату работникам.

Что касается турбизнеса, то он в основном ориентирован на китайцев, которых, по словам востоковеда, власти КНР могут отправить во Вьетнам «в рамках развития дружеских отношений между странами».

Туристический бизнес для Вьетнама не так важен, как принято думать. Главное — экспорт Саид Гафуров востоковед, экономист.

Вьетнам активно экспортирует мебель в США, а также кофе. Поэтому экономическое положение страны после пандемии во многом зависит от того, какой спрос будет на эти товары.