Опухшего Тома Круза заподозрили в погоне за молодостью. Она вредила многим знаменитостям

В сети появились фотографии Тома Круза, на котором его лицо кажется сильно распухшим. Пользователи Twitter заподозрили актера в чрезмерном использовании ботокса. Впрочем, если это действительно так, он не первая знаменитость перегнувшая палку в попытке омолодиться.

Том Круз

Тома Круза вместе с сыном заметили на бейсбольном матче. Звезда фильма «Миссия невыполнима» улыбался, болтал с фанатами, позировал для фотографий и общался с другими зрителями.

Тем не менее главной темой обсуждения стало то, как выглядел Круз на этом матче. Многие заметили, что лицо актера сильно распухло. Некоторые даже не поверили его новому облику и посчитали, что это был двойник актера.

«Что, черт возьми, случилось с Томом? Похоже, за два года он постарел на 20 лет», — написал один из пользователей Twitter.

Что случилось с лицом Тома Круза?

Это не первый раз, когда лицо 59-летнего актера становится темой бурных обсуждений. В 2016 году во время премии BAFTA поклонники также заметили, что лицо Круза было распухшим. Тогда многие решили, что такой внешний вид актер получил из-за ботокса. Сейчас, как предполагают поклонники, произошла идетнтичная ситуация.

Том Круз стал последней голливудской звездой, которая испортила свое лицо филлерами в попытке выглядеть «молодо».

Мег Райан

Многие звезды в погоне за молодостью обращаются к услугам косметологов, но некоторые не знают, когда нужно остановиться. Их лицо становится неузнаваемым, а карьера разрушается. К числу таких людей можно отнести американскую актрису Мег Райан.

Доктор Марк Юсеф из Younique Cosmetic Surgery заявил Hollywood Life, что актриса за последние двадцать лет сделала слишком много работы над лицом.

«Самое очевидное, что она сделала, — это какой-то наполнитель или жир на ее щеке. Когда она улыбается, весь этот наполнитель поднимается вверх, делая ее глаза визуально меньше. А объемные щеки придают ей мужественный вид», — отметил он.

Вполне вероятно актриса делала ринопластику, поскольку кончик ее носа теперь выглядит более сжатым, чем раньше. По мнению доктора, она переборщила с ботоксом на лбу и филерами в губах.

Донателла Версаче

Еще один яркий пример — это Донателла Версаче. Ее лицо стало неузнаваемым, а единственной не тронутой его частью остался нос. Все остальное Версаче перекроила.

Известный пластический хирург Стив Фаллек заявил Fabiosa, что она использовала на своем лице все: ботокс, филлеры и лазеры. Не исключено, что она делала подтяжку лица, глаз и бровей. А по мнению доктора Брюса Каца, Донателла явно перестаралась с ботоксом.

«У нее были увеличены щеки, вероятно, филером, и, конечно, ее губы были тоже увеличены, ее веки немного опущены. Я думаю, что ей сделали плохой ботокс, потому что ее веки выглядят поникшими. Возможно слишком много ботокса во лбу», — предположил он.

Доктор Дэвид Рапапорт согласился со своими коллегами. Он сказал, что ее лицо приобрело более искусственную форму с 2002 года, а губы кажутся чрезмерно раздутыми. Если приглядеться к ее лицу, то можно заметить перед областью виска тонкий линейный шрам. Скорее всего он был получен в результате подтяжки лица.

«Где-то между 2011–2012 годами она делала подтяжку лица. Линия роста волос поднята слишком высоко, она не должна заканчиваться так высоко над ухом», — добавил врач.

Микки Рурк

В 1980-х Микки Рурк начал пользоваться успехом как актер. Его внешность сравнивали с Марлоном Брандо или Джеймсом Дином, называя его почти андрогинным. При всей суровой мужественности в нем присутствовала и мягкая женственность. Он с легкостью получал главные роли в фильмах, и все полагали, что его ждет большой успех. Однако в 90-х годах облик актера изменился, а его актерская карьера пошла на спад.

Сам Рурк еще в 2009 году рассказал, что многие операции ему пришлось сделать из-за его занятий боксом. Они изрядно потрепали его лицо, поэтому актер хотел привести все в норму. Например, для того, чтобы восстановить нос, Рурку удалили хрящ их уха, пишет Nickie Swift. Актер назвал эту процедуру одной из самых болезненных в его жизни.

Впрочем на этом его трансформации не закончились. В 2019 году он вновь изменился до неузнаваемости, что вызвало спекуляции среди его поклонников. Пластический хирург Халу Эльгмати предположил, что лицо Рурка почти постоянно выглядит парализованным из-за чрезмерного использования ботокса. А доктор Юн объяснил такую трансформацию тем, что актеру сделали пересадку волос и подтяжку лица. Сам Рурк по этому поводу хранит молчание.