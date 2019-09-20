Опубликовала селфи и больше не выходила на связь. Американская порноактриса найдена мертвой

Американская порноактриса и модель Джессика Джеймс умерла в 43 года. Она была найдена в собственном доме в долине Сан-Фернандо недалеко от Лос-Анджелеса (Калифорния, США). Известно, что в последнее время у женщины наблюдались судорожные припадки, и она проходила курс лечения, однако полиция не называет причину смерти. Что известно о гибели Джеймс — в материале «360».

По данным правоохранителей, тело Джеймс было обнаружено ее подругой в доме в долине Сан-Фернандо, пишет портал TMZ. Женщина решила проведать ее, так как долгое время не слышала от актрисы никаких новостей. Зайдя в дом, она обнаружила Джеймс без сознания. Врачи прибывшей на место «скорой» были бессильны и только констатировали смерть молодой женщины.

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Сейчас причина смерти официально не названа, полиция продолжает расследование обстоятельств произошедшего. Однако, по информации журналистов, медицинские работники рассказали об остановке сердца.

В последнее время у 43-летняя Джеймс проходила курс лечения. В ее доме сотрудники полиции нашли выписанные по рецепту препараты.

На прошлой неделе она поделилась со своими подписчиками в Instagram селфи, на котором, она прикрывает рукой грудь в то время, как парикмахеры делали ей прическу.

«Эй, ребята, взяли небольшой отпуск на пару дней, я люблю вас всех. И я надеюсь, что у вас всех самый лучший секс в жизни!», — приводит Daily Mail подпись к последнему опубликованному Джеймс снимку. Сейчас профиль актрисы в Instаgrаm удален.

После известий о смерти Джеймс в социальных сетях друзья, знакомые, коллеги, а также редакции журналов, в чьих съемках актриса принимала участие, стали выражать свои соболезнования в связи с ее кончиной.

Джессика Джеймс (настоящее имя — Джессика Реддинг) снялась в более чем 250 фильмах, она была отмечена премиями профильных журналов и внесена в Зал славы AVN — издание, организующее премию наподобие «Оскара». В последнее время актриса занималась ведением собственного блога в Instagram, где у нее было около миллиона подписчиков.