Оппозиция Таджикистана вооружилась. Она может повторить «Казахстан»

Оппозиция Таджикистана начала готовить военный переворот, на этом фоне в крупнейшем регионе вспыхнули протесты, ввели войска, параллельно обострились столкновения таджикских афганцев с талибами*. «360» разобрался, есть ли риск «второго Казахстана», какую роль может сыграть «Талибан»*, и стоит ли ждать наплыва мигрантов.

Немирная оппозиция

О том, что в Таджикистане создается Вооруженное крыло оппозиции (ВКО), 6 мая сообщил руководитель Центра изучения афганской политики Андрей Серенко. В своем Telegram-канале он написал, что с ним связался некий представитель ВКО, который представился Умаром. Он сообщил, что 4 мая группа сторонников оппозиции, признавших «безрезультативность исключительно политических методов борьбы», приняла решение о переходе к военным методам.

Лидер запрещенной в Таджикистане Партии исламского возрождения Мухиддин Кабири, возглавляющий запрещенный Национальный альянс, объединивший оппонентов власти в стране и за рубежом, назвал формирование Вооруженного крыла оппозиции (ВКО) «естественным процессом». Кабири 9 мая заявил, что еще несколько лет назад оппозиционеры отвергали силовые методы, но с каждым годом власти все сильнее притесняли оппозиционеров — поэтому они пришли к выводу, что с правительством Эмомали Рахмона «бесполезно вести мирную борьбу».

Протесты памирцев

На этом фоне вспыхнули протесты в Хороге — административном центре Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО).

В первый день протестов, 14 мая, митингующие выдвинули ряд требований, включавших отставку мэра Ризо Назарзоду и губернатора Алишера Мирзонабота. Правительство ответило вводом бронетехники, в регионе отключили связь и интернет. А 16 мая стало известно о первой жертве среди участников протеста и еще трех пострадавших силовиках. В МВД Таджикистана заявили, что на полицейских напала группа молодых людей во главе с 30-летним погибшим, взорвавшим гранату у здания суда. Силовики применили спецсредства для разгона митингующих.

На следующий день люди перекрыли трассу Душанбе — Хорог, помешав проехать военным. В ответ 18 мая Таджикистан начал спецоперацию в ГБАО против «членов преступной группировки», заблокировавших дорогу. Ликвидировали восьмерых боевиков, ранили еще 11, задержали 114. Изъяли оружие: автоматы, пистолеты, пулеметы, винтовки, гранаты, взрывчатку, рации и телефоны.

Директор исследовательского центра «Ближний Восток — Кавказ» Станислав Тарасов заявил «360», что в Таджикистане имеются «латентные» оппозиционные силы, поэтому такие настроения всегда вызывают озабоченность и беспокойство со стороны правительства Эмомали Рахмона.

«Рахмон, в общем-то, ставит вопрос о безопасности на всех уровнях, и в том числе открыто говорил об этом на последнем саммите ОДКБ», — отметил Тарасов.

16 мая, как раз во время столкновений с полицией в Хороге, президент Таджикистана находился с визитом в Москве.

Таджики и талибы*

Параллельно с заявлениями оппозиции о создании военного крыла в афганской провинции Панджер обострились столкновения между «Талибаном»* и Фронтом национального сопротивления (ФНС), созданным Ахмадом Масудом, сыном «вождя таджиков Афганистана» Ахмада Шаха Масуда. Но таджики есть и среди талибов*, рассказал Тарасов.

«Очень серьезный имеется таджикский элемент в самом Афганистане, причем есть среди «Талибана»* очень серьезное таджикское крыло, которое вынашивает свои планы экспансионистского характера. Неслучайно циркулирует проект даже о создании «Великого Таджикистана», — отметил политолог.

Директор центра «Ближний Восток — Кавказ» не исключил, что «Талибан»* может помочь оппозиции осуществить попытку военного переворота в Таджикистане.

«Все зависит от того, какую игру или какой сценарий действий изберут внешние игроки, в первую очередь Китай, и, безусловно, Россия и США», — сказал Тарасов.

Второй Казахстан?

Потрясения в Таджикистане были и раньше. Происходила и гражданская война, это тоже был неслучайный фактор, подчеркнул Тарасов.

Примечательно, что Горно-Бадахшанская автономная область в годы гражданской войны являлась оплотом вооруженной оппозиции. Интересно, что это крупнейший регион, который занимает 45% территории Таджикистана, но с 3,2% населения. Там живут памирцы, которые исповедуют исмаилизм, одну из шиитских ветвей ислама, в то время как таджики являются суннитами.

«Влияние так называемых сепаратистско-радикальных идей идет не только на Таджикистан, но и на территорию всей Средней Азии. Это представляет реальную угрозу», — подчеркнул Тарасов.

Источник фото: РИА «Новости»

Угрозу повторения в Таджикистане «казахстанского сценария» с погромами и убийствами исключать тоже нельзя, отметил собеседник «360».

«Все зависит от того, как будет вести себя руководство Таджикистана. Пока оно ведет себя достаточно грамотно, в отличие от руководства Казахстана, которое довело страну до того состояния, которое имело место быть, что инициировало появление там сил ОДКБ», — сказал Тарасов.

О каком потоке мигрантов может идти речь? С точки зрения здравомыслящего таджикского общества часть, конечно, будет эмигрировать в сторону России. Они хорошо адаптированы к условия жизни в России и с Россией вместе. Но есть и другая, радикальная часть Таджикистана, которая считает, что им более комфортно быть в исламском мире. После развала Советского Союза и периода независимого существования Таджикистана раскол в обществе усугубился.

Ждать ли наплыва мигрантов

С точки зрения миграции из Таджикистана в Россию пока вряд ли что-то изменится. Но мигрант мигранту рознь. Тарасов обратил внимание, что общество Таджикистана неоднородно. И если одни таджики адаптированы к российской среде, другие более радикализованы.

«С точки зрения здравомыслящего таджикского общества, часть, конечно, будет эмигрировать в сторону России. Они хорошо адаптированы к условиям жизни в России и вместе с Россией. Но есть и другая, радикальная часть Таджикистана, которая считает, что им более комфортно быть в исламском мире. После развала Советского Союза и периода независимого существования Таджикистана раскол в обществе усугубился», — констатировал Тарасов.

* «Талибан», талибы — террористическая организация, запрещенная в РФ.